تجمع دفاتر وكلا و پزشكان در دو منطقه اهواز مشکل ساز است

آذر زمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اين خصوص عنوان كرد: بر اساس يك بند از قانون كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، منازل داراي پروانه مسكوني مي توانند به راحتي و بدون پرداخت عوارض به ساختمان پزشكان و يا دفاتر وكلا تغيير كاربري دهند.

وي افزود: پزشكان در جامعه ما از جمله اقشار متمول شناخته مي شوند و انتظار شهرداري از اين قشر پر درآمد اين است كه در ازاي تغيير كاربري منازل مسكوني به مجتع پزشكان و يا دفاتر وكالت عوارض پرداخت كنند.

عضو شوراي شهر اهواز با اشاره به اينكه تصويب اين لايحه يك خلا قانوني است، گفت: متاسفانه در چند سال اخير بسياري از مجتمع هاي پزشكي در خيابان سلمان فارسي و منطقه كيانپارس اهواز استقرار يافته اند كه اين مسئله منجر به محروميت بسياري از شهروندان از اين خدمات مي شود.

زمان پور افزود: تجمع ساختمان پزشكان در اين دو منطقه منجر به بروز مشكلاتي از جمله ترافيك در خيابان هاي اصلي شهر مي شود به همين دليل بايد در اين زمينه راهكاري اساسي انديشيده شود