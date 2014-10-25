به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارعی صبح شنبه در حاشیه نشست با مسئولان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تهیه طرح‌های هادی یکی از وظایف اصلی بنیاد مسکن است که خوشبختانه تا امروز در تمامی روستاهای بالای 20 خانوار طرح هادی مصوب شده است.

وی افزود: در شهرستان دشتی 52 روستای بالای 20 خانوار وجود دارد که در حال حاضر 80 درصد از آنها جزو روستای برخوردار هستند و در سال جاری نیز با عنایت فرماندار 40 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی اختصاص یافته است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تاکید بر مشارکت دهیاران و شوراها در طرح‌های بنیاد مسکن، اضافه کرد: در انتخاب مسیر و بازگشایی مسیر شوراها و دهیاران باید مشارکت داشته باشند و آنها بتوانند نسبت به نگهداری طرح‌های اجرای شده در روستاها اقدام کنند.

300 روستای بالای 20خانوار در سطح استان وجود دارد

زارعی در خصوص احداث پارک محلی نیز گفت: یکی از اولویت های اصلی استاندار بوشهر احداث پارک های روستایی است که 20 پارک در سطح استان ساخته شده و امسال نیز 15 پارک دیگر اجرا می شود.

وی اضافه کرد: 300 روستای بالای 20خانوار در سطح استان وجود دارد که در همه روستاها پارک محلی و بین راهی احداث می شود که در احداث آنها مشارکت دهیاران نیاز است.

زارعی بیان کرد: در بهسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی نیز آمادگی داریم هر کس مراجعه کند، این تسهیلات در اختیار آنها قرار دهیم و به تازگی نیز تسهیلات از 125 میلیون ریال به 150 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به این که استان بوشهر در منطقه زلزله قرار گرفته، بهسازی واحدهای مسکونی ضروری است.