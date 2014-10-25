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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

زارعی در گفتگو با مهر:

پارک محلی در روستاهای بالای 20 خانوار استان بوشهر ساخته می‌شود

پارک محلی در روستاهای بالای 20 خانوار استان بوشهر ساخته می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: پارک محلی در روستاهای بالای 20 خانوار استان بوشهر ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارعی صبح شنبه در حاشیه نشست با مسئولان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تهیه طرح‌های هادی یکی از وظایف اصلی بنیاد مسکن است که خوشبختانه تا امروز در تمامی روستاهای بالای 20 خانوار طرح هادی مصوب شده است.

وی افزود: در شهرستان دشتی 52 روستای بالای 20 خانوار وجود دارد که در حال حاضر 80 درصد از آنها جزو روستای برخوردار هستند و در سال جاری نیز با عنایت فرماندار 40 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی اختصاص یافته است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تاکید بر مشارکت دهیاران و شوراها در طرح‌های بنیاد مسکن، اضافه کرد: در انتخاب مسیر و بازگشایی مسیر شوراها و دهیاران باید مشارکت داشته باشند و آنها بتوانند نسبت به نگهداری طرح‌های اجرای شده در روستاها اقدام کنند.

 300 روستای بالای 20خانوار در سطح استان وجود دارد

زارعی در خصوص احداث پارک محلی نیز گفت: یکی از اولویت های اصلی استاندار بوشهر احداث پارک های روستایی است که 20 پارک در سطح استان ساخته شده و امسال نیز 15 پارک دیگر اجرا می شود.

وی اضافه کرد: 300 روستای بالای 20خانوار در سطح استان وجود دارد که در همه روستاها پارک محلی و بین راهی احداث می شود که در احداث آنها مشارکت دهیاران نیاز است.

زارعی بیان کرد: در بهسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی نیز آمادگی داریم هر کس مراجعه کند، این تسهیلات در اختیار آنها قرار دهیم و به تازگی نیز تسهیلات از 125 میلیون ریال به 150 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به این که استان بوشهر در منطقه زلزله قرار گرفته، بهسازی واحدهای مسکونی ضروری است.

کد مطلب 2409097

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