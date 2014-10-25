پوریا عبدی کارگردان این نمایش درباره انتخاب نام «برزیلیا» برای این اثر به خبرنگار مهر گفت: انتخاب نام «برزیلیا» توسط باقر سروش نویسنده انتخاب شده که البته ما نیز از آن استقبال کردیم. برخلاف تصور این نمایش ارتباطی به فوتبال ندارد اما چون اکثر شخصیت‌های کار آبادانی بوده و آبادانی ها هم عاشق فوتبال و تیم برزیل هستند و همچنین محل وقوع داستان و اتفاقها نیز شهر آبادان است این نام برای نمایش انتخاب شد.

وی درباره مضمون این اثر نمایشی توضیح داد: داستان نمایش درباه قتلی است که قبل از انقلاب در یکی از روزهای ماه محرم اتفاق می افتد. همه به دنبال قاتل هستند و فکر می کنند که شخصی به نام عبدالله قاتل است اما در طول داستان ماجرا به شکل دیگری رقم خورده و مشخص می شود که این قتل تسویه حسابی شخصی بوده است. در ماجرای این قتل هر کس روایتی از چگونگی روی دادن این ماجرا ارائه می کند و برداشت خودش را از این اتفاق می گوید.

این کارگردان جوان درباره شباهت مضمون کارش به فیلم «راشومون» کروساوا گفت: این نمایش بیشتر از اینکه شبیه فیلم «راشومون» باشد شبیه به فیلم «چه کسی امیر را کشت» مهدی کرم پور است. در حقیقت ابتدا نویسنده هر کدام از شخصیت‌ها را در یک دادگاه به تصویر کشیده بود که هرکدام دارند اعترافات خودشان را بیان می کنند اما سرانجام تصمیم گرفتیم که بیان برداشت های افراد از این قتل را در مکان دیگری به تصویر بکشیم.

عبدی در پایان درباره شیوه اجرایی نمایش توضیح داد: برخلاف چیزی که ابتدا در ذهن مخاطبان شکل می گیرد این نمایش اثری رئالیستی نیست بلکه نمایشی فانتزی است که در کارگردانی به شکل سوررئال و در طراحی نور به شیوه اکسپرسیونیستی اجرا می شود. پیش‌فروش این اثر نمایشی نیز از روز پنجشنبه اول آبان ماه آغاز شده است.

نمایش «برزیلیا» نوشته باقر سروش به کارگردانی پوریا عبدی و تهیه کنندگی عباس خزانی از 15 آبان تا 7 آذر هر شب ساعت 17:30 در تماشاخانه استاد مشایخی روی صحنه می‌رود. عادل عزیزنژاد، رسول مکوندی، حسین نصاری، وحید نعمتی، احمد الهایی، پوریا معصومی، امید نمازی به عنوان بازیگر در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

تماشاخانه استاد مشایخی در خیابان انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک 1478 واقع شده است.