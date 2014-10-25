آيت الله مهدوي كني فقيه انقلابي و عالمي مجاهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفي تقوي صبح شنبه در آئين بزرگداشت مرحوم آيت الله محمدرضا مهدوي كني رئيس فقيد مجلس خبرگان رهبري که در حسينيه اعظم حضرت ابوالفضل(ع) شهر دامغان برگزار شد با اشاره به اینکه ایشان فقيهی انقلابي و عالمي مجاهد بود، افزود: آن عالم رباني هر چند از بين ما رخت بربست و رفت ولي اخلاق و رفتار ممتاز او براي هميشه ماندگار خواهد بود.

وي با بیان این مطلب که مرحوم آيت الله مهدوي كني قبل و بعد از انقلاب اسلامي خدمات درخشاني از خود در دفاع از نظام و انقلاب برجاي گذاشت، خاطرنشان کرد: قرآن كريم بارها انسان ها را به رستگاري دعوت مي كند و به مسلمانان اعلام می دارد همه اعمال و رفتارها بايد همراه با قرب الهي باشد.

عضو شوراي فرهنگ عمومي شهرستان مهديشهر با یادآوری این مطلب که عرفا و بزرگان اخلاص و عمل بالایی دارند که شخصيت ممتاز مرحوم آيت الله مهدوي كني نيز از اين ويژگيها بی بهره نبود، تصریح کرد: انسان بايد متقي باشد و هميشه خدا را در كارها نظر داشته باشد.

تقوی با تاکید بر این که انسان هاي ممتاز و واقعي لحظه اي از ياد و نام خدا غافل نبوده و كارهاي خود را اینگونه دنبال مي كنند و موفقيت هاي خود را از عنايات خدا مي دانند عنوان کرد: خداوند از همه كارهاي ما آگاه است، پس بايد طوري رفتاري كنيم كه خشنودي و رضايت خدا را به همراه داشته باشد و در قيامت روسپيد و سربلند باشيم.

وي از نيروي الهي به عنوان موفقيت و سربلندي ايران اسلامي ياد كرد و اذعان داشت: رشادت و جانفشاني رزمندگان و ايثارگران ما با اتكا به ايمان الهي بود كه عزت، اقتدار و سربلندي را بري ملت ايران به ارمغان آورد.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان مهدیشهر به نقش و جايگاه رهبر انقلاب پرداخت و ابراز داشت: امروز مقام معظم رهبري راه و روش حضرت امام ‍(ره) را طي مي كند و با سخنان خود همانند ايشان دشمنان و ايادي او به ويژه استكبار جهاني را به عقب نشيني وا داشته است.

آئين گراميداشت ارتحال عالم رباني حضرت آيت الله محمدرضا مهدوي كني رئيس مجلس خبرگان رهبري در محل حسينيه اعظم حضرت ابوالفضل (ع) اين شهر برگزار شد و امام جمعه، فرماندار، روحانيت و قشرهاي مختلف مردم در این مراسم حضور یافته و با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد ياد و خاطره آن عالم سفر كره را گرامي داشتند.