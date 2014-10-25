بانک مرکزی تغییرات جدید نرخ ارزهای دولتی را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا با یک ریال افت 26,705 ریال، پوند انگلیس با 97 ریال رشد 42,972 ریال و یورو با 83ریال افزایش 33,837 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 28,051 ریال، کرون سوئد 3,683 ریال، کرون نروژ 4,048 ریال، کرون دانمارک 4,546 ریال، روپیه هند 437 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,272 ریال، دینار کویت 92,472 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25,953 ریال، یکصد ین ژاپن 24,692ریال، دلار هنگ کنگ 3,443ریال، ریال عمان 69,366 ریال، دلار کانادا 23,774 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,443 ریال ، لیر ترکیه 11,951 ریال، روبل روسیه 638 ریال، ریال قطر 7,335 ریال، یکصد دینار عراق 2,299 ریال، لیر سوریه 163 ریال، دلار استرالیا 23,479 ریال، ریال سعودی 7,119 ریال، دینار بحرین 70,837ریال، دلار سنگاپور 20,943 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,041ریال، یکصد روپیه نپال 27,279 ریال و یکصد درام ارمنستان 6,540 ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ دینار لیبی 20,543 ریال، یوان چین 4,365 ریال، یکصد بات تایلند 82,424 ریال، رینگیت مالزی 8,150 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,262 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,763 ریال، افغانی افغانستان 469ریال، منات آذربایجان 34,050ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,499 ریال، سامانی تاجیکستان 5,349 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,250ریال است.