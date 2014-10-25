87 میلیارد ریال برای توسعه و آبادانی روستاهای دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در جمع دهیاران، شوراها و بهورزان شهرستان دشتی اظهار داشت: شهرستان دشتی دارای جمعیتی بالغ بر 80 هزار نفر است که از نظر وسعت دومین شهرستان در سطح استان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه 70 درصد جمعیت این شهرستان در شهرها و مابقی در روستاها سکونت دارند، افزود: ویژگی اصلی این روستاها پراکندگی جمعیت است که خدمات رسانی آب، برق، آموزش و بهداشت را با مشکل مواجه ساخته است.

فرماندار دشتی گفت: علی‌رغم این پراکندگی، به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیش از 95 درصد روستاهای شهرستان از امکانات همچون آب، برق، راه، بهداشت، آموزش و غیره برخوردار هستند و تلاش می کنیم سایر شاخص‌های توسعه در سطح شهرستان بالا ببریم.

اختصاص 42 میلیارد ریال برای عمران روستایی دشتی

مهرجو ادامه داد: با توجه به اینکه روستاهای شهرستان دشتی از پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی برخوردار هستند و در جاذبه‌های گردشگری، تولیدات زراعی و دامی و اشتغال نقش مهمی ایفا می‌کنند، نیاز است که توجه ویژه‌ای به آنها شود.

وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهور توجه ویژه‌ای به روستاها دارد و در استان نیز دکتر سالاری استاندار بوشهر در راستای نگاه دولت در جلسات مختلف برای توسعه و رشد روستاها تاکیدات زیادی داشته‌اند.

فرماندار دشتی بیان کرد: در سال جاری با عنایت استاندار بوشهر، برای توسعه و آبادانی روستاهای سطح شهرستان مبلغ42 میلیارد ریال برای عمران روستایی،30 میلیارد ریال برای تامین منابع آب روستایی و 15 میلیارد ریال برای بهداشت و درمان روستاها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه با تخصیص به موقع این اعتبارات شاهد تحول خوبی در روستاها خواهیم بود، تصریح کرد: ستاد هماهنگی توسعه روستایی در سطح شهرستان به منظور تهیه شناسامه روستایی تشکیل شده که امکانات، ظرفیت‌ها و نیاز سنجی‌های روستا شناسایی و بر اساس آن برنامه‌ریزی خواهد شد.

تخصیص اعتبارات مناسب برای تکمیل 8 خانه بهداشت در دشتی

مهرجو گفت: دولت تدبیر و امید به دنبال ایجاد نشاط و شادابی در سطح جامعه و به‌ویژه در روستاها است که می‌طلبد همه دهیاران و اعضاهای شوراها همکاری لازم در این خصوص داشته باشند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: امسال دولت توجه خاصی به بخش بهداشت و درمان داشته و تاکنون نیز قدم‌های خوبی برداشته شده که رضایت‌مندی مردم را به‌دنبال داشته است و در سطح شهرستان نیز امسال برای تکمیل هشت خانه بهداشت اعتبار خوبی در کمیته برنامه ریزی به تصویب رسیده است.

وی همچنین از استقرار تیم پزشکی نوآوران سلامت از 15آبان ماه در روستای زیارت ساحلی خبر داد و گفت: این تیم پزشکی به صورت رایگان به مدت 120 روز خدمات چشم و دندان انجام می‌دهند که کمک شایانی برای مردم روستاها است.