بذور مقاوم به خشکسالی در اردبیل کشت شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدیر نوری پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر استان اردبیل با بحران کم آبی مواجه است و در دشت اردبیل این بحران به قوت مشاهده می شود.

وی دلیل وقوع کم آبی را کاهش بارش، کاهش روان آب ها و فرونشست آب های زیر زمینی در سال های اخیر عنوان کرد و افزود: در 20 سال اخیر 20 متر از عمق چاه ها و حفرهای زیرزمینی دشت اردبیل با فرونشست همراه بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی تاکید دارد که در صورت عدم صرفه جویی و مصرف بهینه آب در این استان حتی با کمبود آب شرب مواجه خواهیم شد.

وی با اذعان به کاهش حجم آبی سد یامچی اضافه کرد: در وضعیت فعلی نیز با کمبود مواجه ایم.

نوری بخش عمده مصرف را در حوزه کشاورزی دانست و تصریح کرد: با وجود مصرف قابل توجه این حوزه استان اردبیل تاکنون به کشاورزی صنعتی دست نیافته است.

وی معتقد است کمبود آب و بسنده کردن به کشاورزی معیشتی می تواند کشاورزی این منطقه را به نابودی بکشاند.

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی استان استفاده از سیستم های آبیاری نوین را ضرورت مصرف بهینه بخش کشاورزی دانست و گفت: تغییر الگوی کشت از محصولات پر مصرف به کم مصرف نیز راهکار قابل تاملی است.

نوری در عین حال تخصیص آب از رودخانه قزل اوزن را از جمله راهکارهای احیای کشاورزی برشمرد و تاکید کرد: این سه راهکار الزامات خروج از وضعیت کم آبی فعلی در استان است.