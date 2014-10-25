احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به ماهیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که موجب فراگیری مهارت یا ارتقای مهارت‌ها می‌شود، نقش به سزایی در کاهش نرخ بیکاری دارند و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بر اساس آمارهای موجود سهم قابل توجهی از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای این استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: ۱۱ هزار و ۱۵۵ نفر در قالب ۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۴۷۸ نفر ساعت در شش ماهه اول سال جاری در بخش دولتی و آموزشگاه‌های آزاد فني و حرفه‌اي اين استان از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند که این آموزش‌ها در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی به متقاضیان ارائه شده و عمدتا در حوزه‌های فنی و تخصصی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم عنوان کرد: از مقدار آموزش یادشده پنج هزار و ۹۴۸ نفر در بخش دولتی شامل آموزش در پادگان، آموزش در زندان‌های استان، آموزش در صنایع و اصناف، آموزش جوار دانشگاه، آموزش در روستاها و آموزش‌های ثابت در مراکز هشت گانه آموزشی و پنج هزار و ۲۰۷ نفر در آموزشگاه‌های آزاد فني و حرفه‌اي استان قم آموزش‌های مهارتی را فرا گرفته‌اند.

وی بیان کرد: متقاضیان ثبت نام در دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به آدرس www.portaltvto.ir دفترچه راهنمای ثبت نام در دوره‌ها را دریافت و در دوره‌های آموزشی شرکت کنند.