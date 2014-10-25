تشدید درگیریها میان ارتش لبنان و گروههای مسلح در طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع لبنانی از تشدید درگیریها میان ارتش لبنان و گروههای مسلح در شهر طرابلس شمال لبنان خبر دادند.

این در حالی است که در جریان این درگیریها تاکنون هشت نظامی و شش غیر نظامی زخمی شدند.