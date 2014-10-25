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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۴۵

تشدید درگیریها میان ارتش لبنان و گروههای مسلح در طرابلس

تشدید درگیریها میان ارتش لبنان و گروههای مسلح در طرابلس

منابع لبنانی از تشدید درگیریها میان ارتش لبنان و گروههای مسلح در شهر طرابلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع لبنانی از تشدید درگیریها میان ارتش لبنان و گروههای مسلح در شهر طرابلس شمال لبنان خبر دادند.

این در حالی است که در جریان این درگیریها تاکنون هشت نظامی و شش غیر نظامی زخمی شدند.

کد مطلب 2409115

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