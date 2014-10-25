در انتخابات مجلس جوانان محور قرار خواهند گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع)، گفت: امام حسین(ع) به واقع نماد یک اصلاح طلب واقعی است چرا که ایشان براي به دست آوردن قدرت ظاهري قيام نكرد حركتی که امام حسین(ع) انجام داد در راستای نفی خشونت بود ، انحرافاتي را ديده بود كه مي‌بايست با آن مبارزه كند.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) مخالف هرگونه افراطی‌گری بود،یادآور شد: برخی از افراط گرایان فهم نادرست از دین اسلام دارند. عامل مؤثر در بداندیشی دینی، عدم توجه به منزلت و حقوق انسانی است. خداوند دین را برای هدایت و راهنمایی بشر فرستاده است. فهم ما از دین باید به گونه ای باشد که کرامات و حقوق انسان حفظ شود. آزادی از جمله حقوق انسانی است. همه انسان ها فارغ از وابستگی هایشان، حقوق مشترکی دارند. اسلام به این حقوق مشترک احترام می گذارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین راستا به اقدامات گروهک تروریستی داعش اشاره کرد و گفت: اگرچه گروه‌های مانند داعش فهم نادرست از اسلام دارند اما باید توجه کرد که تاسیس داعش در راستای پروژه گسترش تفرقه مذهبی در جهان اسلام و بروز جنگ بین شیعه و سنی است. پروژه داعش، پروژه ای موقتی است اما تقویت تفرقه مذهبی، پروژه بلندمدت دشمنان اسلام است.

وی با اشاره به فرضیه دینی امر به معروف و نهی از منکر که از جمله اهداف قیام امام حسین (ع) بود،خاطرنشان کرد: فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر صرفا نباید در مسائلی همچون پوشش و حجاب خلاصه شود اگر همه افراد جامعه بخصوص اصحاب رسانه خود را ملزم به ادای این فریضه دینی می کردند مطمئنا فسادهای اقتصادی و سیاسی در کشور رخ نمی داد.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی مبنی بر آموزش و کادر سازی در این سازمان با تقدیر از اینگونه اقدامات،تصریح کرد:

یکی از مشکلاتی که اصلاح طلبان در میان احزاب خود داشتند عدم آموزش‌های لازم و کادر سازی بود که سازمان عدالت و آزادی می تواند الگویی برای دیگر احزاب اصلاح طلب باشد که با بهره گیری از تجارب این سازمان به کادرسازی و آوزش روی بیاورند.

وی با تاکید بر اینکه سهم تفکر اصلاح طلبی در انقلاب به مراتب بیش از دیگر جریانات سیاسی است،تاکید کرد: دوران تصمیم گیری عده ای معدود برای اکثریت در یک تشکل سیاسی-اجتماعی به پایان رسیده است و باید در تشکل ها بر اساس خرد جمعی و با توجه به اساسنامه و مرامنامه مصوب تصمیم گیری کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد شدید از رواج بی اخلاقی در جامعه ،اظهار کرد: متاسفانه اخلاق قربانی امیال سیاسی شده است و تاسف بارتر اینکه اخلاق را هم امنیتی کرده اند.من در اکثر دیدارها و سخنرانی هایم بر ضرورت آرامش در فضای سیاسی تاکید می کنم.چرا که معتقدم اگر بخواهیم نابسامانی‌های گذشته اصلاح شود و کشور در روند رو به رشد قرار بگیرد راهی جز تحمل یکدیگر و سعه صدر نداریم .

وی تاکید کرد: نباید هر از چندگاهی با ادبیات تند و خشن از سوی برخی افراد مواجه شویم که روند رو رشد کشور را با مخاطره رو به رو کند.رسانه ها بخصوص صدا و سیما نقش مهمی در این خصوص دارند و نباید رسانه ها مروج ادبیات تند و خشن در جامعه باشند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه رمز ماندگاری یک جریان سیاسی حفظ هویت است،به انتخابات مجلس آینده اشاره کرد و گفت:در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته همگان به نقش تاثیر گذار جوانان اعتراف کردند و برخی افراد که تا روزهای منتهی به انتخابات انگیزه ای برای مشارکت نداشتند در نهایت دنباله رو جوانان شدند. .در انتخابات مجلس آینده هم مطمئنا جوانان محور قرار خواهند گرفت و تاثیر گذار خواهند بود.

وی با اشاره به اظهارات برخی چهره های اصولگرا مبنی بر رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آینده،گفت: توصیه من به برادران و خواهران اصولگرا این است که در جایگاه مدعی العموم قرار نگیرند و حکم صادر نکنند. اگر می خواهند در انتخابات پیروز شوند باید در یک فضای رقابتی به فکر پیروزی باشند نه آنکه در اندیشه از میان به در بردن اصلاح طلبان باشند که البته به صلاح خودشان هم نخواهد بود.

عارف با بیان اینکه امیدوارم همه دست اندرکاران امر انتخابات توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی برحق الناس بودن رای مردم را مورد توجه قرار دهند ،تاکید کرد: هیچ اصلاح طلبی مطمئنا در اندیشه تحریم انتخابات نیست و در انتخابات مجلس آینده نیز اصلاح طلبان با وحدت و همدلی انشالله برای انتخاباتی رقابتی حضور جدی خواهند داشت.

پیش از سخنان عارف،مهدی مقدری دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ضمن قدردانی از حضو رئیس بنیاد امید ایرانیان در کنگره این سازمان گزارشی از فعالیت تشکل متبوع خود ارائه کرد.