لازمه ورود به بازار جهانی برخورداری از نظام بانکی قدرتمند و کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زارعی ظهر شنبه در نشست اهمیت بانکداری الکترونیکی و لزوم و مزایای استفاده آحاد جامعه از این پدیده افزود: یکی از ابعاد تحولات قرن جدید، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی میان افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است.

وی همچنین اظهارداشت: در این میان مبادلات تجاری به سرعت از حالت سنتی خود که اغلب مبتنی بر مبادلات اسناد کاغذی بوده است خارج و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی حرکت کرده اند در نتیجه تجارت الکترو نیکی با افزایش سرعت، کارایی، بهره وری و کاهش هزینه های تجاری، عرصه جدیدی را در فرآیندهای تجاری گشوده است.

مدیرشعب بانک صادرات گیلان با بیان اینکه پدیده بانکداری الکترونیکی یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیکی محسوب می شود، گفت: با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی برای نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیکی نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیکی یافته است.

وی افزود: به صورت کلی بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی بهینه تمامی فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فناوری نوین اطلاعات مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک هاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند.

زارعی تصریح کرد: بانکداری الکترونیکی را می توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطه های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف کرد.

وی اذعان داشت: بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری اطلاعات برای حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.

مدیر شعب بانک صادرات گیلان گفت: استقرار بانکداری الکترونیکی یکی از مسائل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می آید.

وی افزود: بانک هایی که در ارائه خدمات همگانی این گونه خدمات را از دست می دهند با خطراز دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود مواجه می شوند و برعکس بانک هایی که با سرعت به سوی ارائه خدمات و ارتقاي خدمات برخط می روند، فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری را جذب کنند و مناطق جغرافیايی بیشتری را تحت پوشش قرار دهند تا اعتبار خود را افزایش دهند.

زارعی بیان داشت: استقرار نظام بانکداری الکترونیکی مستلزم توجه به امکان پذیر بودن آن در محیط فنی، اقتصادی، مالی و نیروی انسانی است که از این حیث باید به موارد فنی مربوط به دردستر س بودن سخت افزار، نرم افزار و آگاهی از چگونگی توسعه سیستم بانکداری الکترونیکی که جوابگوی نیاز مشتریان باشد، توجه ویژه داشت.

وی گفت: پیاده سازی بانکداری الکترونیک در کشور مستلزم وجود زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک به عنوان پیش نیاز است.

مدیرشعب بانک صادرات گیلان اظهارداشت: تمامی خدمات باید متناسب با ساختار سنتی و مدرن جامعه مورد توجه قرارگیرند تا به سرمایه گذاری ها بر روی ایجاد امکانات توجه شده و امکان موفقیت آنها فراهم شود.

وی تصریح کرد: بانک صادرات ایران نیز در حال حاضر به عنوان گسترده‌ ترین شبکه شعب بانکی ایران از سال ۱۳۷۹ ارایه خدمات الکترونیکی (Online) را آغاز کرده و هم اکنون نیز در زمینه‌های تعداد شعب آن لاین، تعداد دستگاه‌های ATM و pos و تعداد کارت های صادره Debit پیشتاز و رکورددار نظام بانکی ایران است.

زارعی تاکید کرد: تردیدی نیست که لازمه ورود به بازار جهانی و عضویت در آنها برخورداری از نظام بانکی قدرتمند و کارآمد است تا بتوان به موازات سایر کشورهای توسعه یافته، وارد بازار شد و زمینه تجارت الکترونیکی کارآمد را فراهم کرد.

وی گفت: استفاده از فناوری اطلاعات باعث توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاه های کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وری کار، کاهش هزینه و زمان و قابلیت رقابت پذیری منجر می شود.

مدیر شعب بانک صادرات گیلان بیان داشت: به همین دلیل با استفاده از امکانات و مزایای فناوری اطلاعات باید وارد تجارت الکترونیک جهانی شد و از مزایای آن برای کشور استفاده کرد.

وی اشاره کرد: مزایای بانکداری الکترونیکی را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.

زارعی گفت: از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی‌ هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانک ها، ایجاد فرصت برای جستجو مشتریان جدید در بازار‌های هدف، گسترش محدوده‌ای فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را اشاره کرد.

وی افزود: بر اساس تحقیقات موسسه Data Monitor مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک شامل تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبرد‌های تجارت الکترونیک است.

مدیرشعب بانک صادرات گیلان گفت: البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یک سال) هستند.

وی افزود: در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک شامل یکپارچه‌سازی کانال های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال‌های مناسب با ویژگی‌های مطلوب و کاهش هزینه‌ها، کاهش هزینه‌‌پردازش معاملات، خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلند‌ مدت بانکداری الکترونیکی هستند.

زارعی بیان داشت: مزایای استفاده آحاد جامعه از بانکداری الکترونیکی را می توان بطور کلی بصورت دسترسی یا دستیابی فارغ ازمکان وزمان به خدمات ارائه شده بانک ها، حذف موانع افتتاح حساب و سهولت درپرداخت قبوض دسته بندی کرد.

مدیرشعب بانک صادرات گیلان گفت: در بانکداری سنتی دریافت خدمات به مشتریان محدود بود برای مثال این بانک ها درطول شبانه روز تنها هشت ساعت خدمات بانکی ارائه می دادند و همچنین ایام تعطیلات رسمی و تعطیلات آخر هفته مشکلاتی رابرای مشتریان بوجود می آورند اما با رواج بانکداری الکترونیکی مشکل اصلی محدودیت زمانی ومکانی استفاده ازخدمات بانکی رفع شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات نظام بانکداری سنتی افتتاح حساب بویژه درروزهای پایان ماه و یا پایان سال بود که مشتریان با اتلاف وقت فراوان، عدم امکان افتتاح حساب و واریز وجوه افتتاح حساب مواجه بودند.

زارعی تصریح کرد: درسیستم بانکداری اینترنتی امروزه مشتریان می توانند در هر لحظه به گشایش حساب اقدام و وجه لازم برای گشایش حساب را ازحساب دیگر خود، به حساب جدید خود انتقال دهند.

وی بیان داشت: در نظام بانکداری سنتی مشتریان برای پرداخت قبض های مختلف از قبیل قبض های آب، برق، تلفن، گاز و اقساط باید درزمان های معین و در روزهای معین به بانک مراجعه کنند.

مدیر شعب بانک صادرات گیلان گفت: مشتریان امروزه از طریق اینترنت و با واردساختن شماره اشتراک و شماره برگ قبض خود می توانند وجه قبض را از حساب خود به حساب بانک یاشرکت صاحب قبض انتقال دهند.

وی اذعان داشت: در حقیقت از این طریق مشکلات پرداخت رفع شده و جریمه های ناشی از تاخیر در پرداخت وجوه قبوض کاهش یافته است.

زراعی تصریح کرد: سایر مزایای بانکداری الکترونیکی شامل امکان خرید سهام از طریق سیستم الکترونیکی بانک، امکان دریافت یا حواله انواع چک، امکان دسترسی و نظارت برحساب های شخصی و امکان مبادلات پول و خدمات بین مشتریان است.

وی اشاره کرد: با تمام مزایایی که برای استفاده بانکداری الکترونیکی بیان شد، این صنعت دارای معایب و یا به عبارت بهتر، محدودیت هایی است.

مدیرشعب بانک صادرات گیلان یادآورشد: با وجود مشکلاتی که پیش روی این شیوه بانکداری است به جرات می توان گفت که بانکداری الکترونیکی نقش عمده ای درایجاد رفاه مشتریان، کاهش هزینه های حاصل ازآن و همچنین صرفه جویی دروقت مردم جامعه را در بردارد که با شناخت هر چه بیشتر و بالا بردن سطح دانش و آگاهی عموم مردم می توان مشکلات را کاهش داد.