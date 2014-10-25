برگزیدگان مسابقات مواد پرتابی و پرشی جوانان کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دو و میدانی برترین‌های نوجوانان و جوانان کشور امروز شنبه در قم ادامه یافت و دو و میدانی کاران ۳۱ استان کشور مسابقات خود را در پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار کردند.

در این رقابت‌ها که با حضور ۱۵۰ ورزشکار از ۳۱ استان کشور برگزار شد، نفرات بر‌تر مواد پرتابی و پرشی رده سنی جوانان مشخص شدند که سهم نمایندگان قم یک عنوان چهارمی بود.

در پرتاب وزنه، محمد کشاورز از بوشهر با حد نصاب ۱۵ متر و ۴۰ سانتی متر به مقام نخست رسید و محمدرضا سلیمی از اصفهان با ۱۵ متر و ۱۵ سانتی متر و سید عماد عقیلی از گلستان با ۱۵ متر و یک سانتی متر در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در پرتاب نیزه، دانیال کاووسی از گلستان با پرتابی به طول ۶۱ متر و ۲۳ سانتی متر قهرمان شد و مهدی فتحی گنجی از لرستان با ۴۶ متر و ۹۲ سانتی متر و پوریا سوری از لرستان با ۴۶ متر و ۵۸ سانتی متر دوم و سوم شدند ضمن این که در این ماده، حامد خزایی از قم چهارم شد.

در ماده پرتاب دیسک، عنوان نخست به نماینده یزد رسید و محمدامین آخوندزاده از این استان با پرتاب ۴۷ متر و ۱۰ سانتی متری مدال طلا را از آن خود کرد و بهزاد خاکی از اردبیل با ۴۳ متر و ۹۶ سانتی متر نایب قهرمان شد ضمن اینکه سعید همایی با ۴۲ متر و ۶۵ سانتی متر سوم شد.

در مواد پرشی و در بخش پرش طول، پویا خلیلی از البرز با پرشی به طول ۶ متر و ۹۶ سانتی متر و با اختلاف ۶۶ سانتی متری نسبت به نفر دوم عنوان نخست را کسب کرد و مهدی ابراهیمی از همدان دوم شد.

در ماده پرش ارتفاع، مدال طلا به نماینده همدان رسید و همایون طاهری از این استان با پرش ۲ متری قهرمان شد و سیاوش سلیمی از لرستان با حد نصاب یک متر و ۹۵ سانتی متر عنوان نایب قهرمانی کشور را به دست آورد و در پرش سه گام نیز عباس باغی از یزد با حد نصاب ۱۴ متر و ۱۴ سانتی متر در جایگاه نخست ایستاد.

عناوین نخست ماده پرش با نیزه نیز به نمایندگان قم رسید چنان که علی جبارپور با ۳ متر و ۱۰ سانتی متر، حسین میرزایی با ۳ متر و مجتبی وفصی با ۲ متر و ۸۰ سانتی متر همگی از قم در این ماده روی سکو رفتند.

این مسابقات با برگزاری مسابقات مواد سرعتی و استقامتی در پیست تارتان ورزشگاه شهید حیدریان قم به کار خود پایان می‌دهد.