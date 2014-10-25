بیش از 3 هزار راننده در سیستان و بلوچستان کارت سلامت دریافت کردند

تیمور باقری در گفتگو با مهر بیان داشت: در شش ماهه ابتدای سال جاری تعداد 3 هزار و 169 راننده ناوگان حمل و نقل عمومی با مراجعه به مراکز طب کار زاهدان و ایرانشهر کارت سلامت هوشمند دریافت کردند.

وی با بیان اینکه با توجه به فرایند صدور کارت هوشمند نسبت به حذف فیزیکی کارت سلامت اقدام شده است بیان داشت: تمامی رانندگان فعال در ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي ملزم به اخذ برگه سلامت جسمي و روحي هستند.

وی افزود: این طرح از ابتدای مهر ماه در سراسر کشور به مرحله اجرا در آمده و با پیاده سازی این سیستم امکان ارتباط آنلاین بين سيستم هاي صدور برگه سلامت، كارت هوشمند رانندگان، بارنامه ها و صورت وضعيت فراهم شده است.

تیموری گفت: صدور کارت های هوشمند از سوء استفاده و جعل كارت هاي سلامت جلوگیری کرده و به دلیل تسریع در زمان صدور و کاهش تعداد مدارک موجب جلب رضایت رانندگان شده است.

وی تاکید کرد: تمامی رانندگان حمل و نقل عمومي جاده اي علاوه بر بارنامه و صورت وضعيت با كد رهگيري از مزایای كارت هوشمند فعال و برگه سلامت معتبر برخوردار بوده و درصورت اتمام اعتبار برگه سلامت، كارت هوشمند آنها نیز به طور خودكار و سيستمي غيرفعال شده و امكان صدور بارنامه و صورت وضعيت با كدرهگيري امكان پذير نخواهد بود.