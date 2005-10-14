رئيس سازمان تبليغات اسلامي گلستان در گفتگو با "مهر": سازماندهي مراكز قرآني مردمي اولويت اول متوليان عرصه قرآن است

حجت الاسلام روحاني نيا رئيس سازمان تبليغات اسلامي گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : براي حمايت از حركتهاي خودجوش مردمي در زمينه فعاليتهاي قرآني لازم است متوليان قرآن اولويت اول مسئوليتهاي خود را سازماندهي مراكز قرآني قرار دهند .

وي در ادامه افزود: توجه به فعاليتهاي مردمي در عرصه هاي قرآني و حمايت از آنان، براي مردم انگيزه اي براي ابتكار، خلاقيت و نو آوري ايجاد خواهد كرد و با ساماندهي و ارائه سياستهاي درست در جهت گسترش فضاهاي قرآني، مي توان شاهد پيشرفتهايي در اين راستا بود.

حجت الاسلام روحاني نيا با اشاره به اينكه قرآن در ميان مسلمانان جايگاه رفيعي دارد گفت: مردم براي گسترش مفاهيم قرآني بسيار تلاش كرده اند و در راستاي اشاعه و ترويج فرهنگ قرآني محافل بسياري داشته اند .

وي بر اهميت تشكلهاي مردمي تأكيد كرد و گفت: همين تشكلها مي توانند فرهنگ قرآني را در اقشار مختلف جامعه نهادينه كنند، لازم است كه اين جايگاه فرا دستگاهي ايجاد شود و هم انديشي تشكلهاي مردمي اولويت برنامه ترويج فرهنگ ديني و ارائه مفاهيم قرآني قرار گيرد .

حجت الاسلام روحاني نيا به فعاليت افراد غير كارشناس در حوزه ارائه مفاهيم و تفاسير ديني اشاره كرد و گفت: جلو گيري از بروز اين مشكلات در حوزه فعاليت دارالقرآن كريم است كه سازماندهي و تربيت كادر تخصصي قرآن كريم را به عهده دارد و اين وظيفه بايد در دستور كار سازمان دارالقرآن كريم قرار گيرد و در اين راستا به يك هسته مشورتي كه متشكل از نيروهاي كار آمد قرآني است نياز داريم تا به تربيت نيروهاي جوان و طلاب در اين عرصه بپردازيم .

وي گفت: براي اشاعه و ترويج فرهنگ قرآني و فرهنگسازي در اين عرصه لازم است كه محافل قرآني را با عناوين مختلف افزايش دهيم و در اين راستا توجه به مفاهيم قرآني را پر رنگتر سازيم چرا كه روح كمال طلب انسان به مفاهيم وحي نياز دارد تا به اين وسيله ره توشه زندگي خويش را برگيرد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي گلستان گفت: براي آنكه گلستان زيباي معارف اسلامي را عملياتي كنيم نياز به كارشناسان مجرب است تا از منابع الهام بخش قرآني براي الگو سازي بهره گيرند .

وي به مسئله اشاعه خرافات اشاره كرد و گفت: خرافات در حوزه ارائه مفاهيم و معاني قرآني كمتر مشهود است اما اين مشكل در معرفي دين توسط برخي مداحان ديده مي شود .

حجت الاسلام روحاني نيا در ادامه افزود: يكي از حربه هاي دشمن آن است كه معرفت ديني را به سوي بيراهه هدايت كند و اين امر بزرگترين دغدغه ما خواهد بود در اين راستا رسالت و مسئوليت همه و بطور اخص حوزه علميه است كه آموزشهاي صحيحي را در اين زمينه ارائه دهند .

وي به اهميت منابع خوب اشاره كرد و افزود: بايد منابع خوبي را در دسترس علما قرار دهيم و به آنان معرفي كنيم تا از دغدغه اشاعه خرافات و بدعتها بكاهيم در اين زمينه آموزش حرف اول را خواهد زد علاوه بر اين بايد مؤلفه هاي خوب ديني را برجسته كنيم و بيش از منكرهاي ديني به معروفات تكيه كنيم .