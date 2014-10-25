کاهش دمای هوا طی روزهای آینده در قم

علی جاذبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سه روز آینده هوای قم صاف تا کمی ابری است، گفت: از فردا دمای هوا به دلیل نفوذ جریان سرد شمالی روند کاهشی را طی می‌کند و در روز دوشنبه کاهش دما محسوس است.

وی عنوان کرد: حداکثر دمای هوای امروز ۲۸ درجه و حداقل دما نیز ۱۱ درجه، حداکثر دمای هوای یکشنبه ۲۶ درجه و حداقل دما نیز ۱۱ درجه و حداکثر دمای دوشنبه نیز ۲۱ درجه و حداقل دما نیز ۹ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: سرعت وزش باد طی امروز و دوشنبه بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت وزش باد در روز یکشنبه نیز بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت است.

وی در خصوص میزان بارش باران هفته گذشته استان قم افزود: میزان بارش باران در روز سه شنبه در شهر قم چهار و نیم میلی متر، سلفچگان و کهک چهار و نیم میلی متر، کوشک نصرت ۲ و چهار دهم میلی متر، کوه سفید ۲ و ۲ دهم میلی متر بوده است.

جاذبی ادامه داد: میزان بارندگی هفته گذشته قم نسبت به میانگین بلند مدت آن بالاتر بوده است.