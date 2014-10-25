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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۱۳

جاذبی به مهر خبر داد:

کاهش دمای هوا طی روزهای آینده در قم

کاهش دمای هوا طی روزهای آینده در قم

قم - خبرگزاری مهر: کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از کاهش دمای هوا طی روزهای آینده در این استان خبر داد.

علی جاذبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سه روز آینده هوای قم صاف تا کمی ابری است، گفت: از فردا دمای هوا به دلیل نفوذ جریان سرد شمالی روند کاهشی را طی می‌کند و در روز دوشنبه کاهش دما محسوس است.

وی عنوان کرد: حداکثر دمای هوای امروز ۲۸ درجه و حداقل دما نیز ۱۱ درجه، حداکثر دمای هوای یکشنبه ۲۶ درجه و حداقل دما نیز ۱۱ درجه و حداکثر دمای دوشنبه نیز ۲۱ درجه و حداقل دما نیز ۹ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: سرعت وزش باد طی امروز و دوشنبه بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت وزش باد در روز یکشنبه نیز بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت است.

وی در خصوص میزان بارش باران هفته گذشته استان قم افزود: میزان بارش باران در روز سه شنبه در شهر قم چهار و نیم میلی متر، سلفچگان و کهک چهار و نیم میلی متر، کوشک نصرت ۲ و چهار دهم میلی متر، کوه سفید ۲ و ۲ دهم میلی متر بوده است.

جاذبی ادامه داد: میزان بارندگی هفته گذشته قم نسبت به میانگین بلند مدت آن بالاتر بوده است.

کد مطلب 2409131

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