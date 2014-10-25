متخلفان اقتصادی در ساری 1.3 میلیارد ریال جریمه شدند

اسماعیل هادی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳۳۶ پرونده تخلف اقتصادی ماه گذشته در شهرستان تشکیل شد، گفت: ارزش این میزان تخلف بیش از یک میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۷۰۰ ریال بوده است که متخلفان به مراکز مربوطه معرفی شدند.

وی گفت: در مهر ماه سالجاری تعداد ۳۳۶ پرونده تخلف اقتصادی به اتهام گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و سایر تخلفات صنفی از سوی بازرسان این اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری تشکیل شد.

وی بیان داشت: همچنین در مهر ماه سال ۹۳ با توجه به اجرای طرح نظارتی بازگشایی مدارس، بیش از ۸۶۰ واحد صنفی و غیر صنفی در شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری از تشدید نظارت و بازرسی بر سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در شهرستان ساری خبر داد و خاطرنشان کرد: حسب گزارشات واصله مبنی بر افزایش خودسرانه هزینه سرویس مدارس برخی از مراکز، بررسی ها بصورت ویژه در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

وی قیمت مصوب اعلام شده را بر اساس مسافت تا ۳ هزار و ۵۰۰ متر، به مبلغ ۶۵ هزار تومان عنوان کرد که مسافت بیشتر از آن بصورت توافقی است.