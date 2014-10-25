سرمایه گذاری 19 هزار میلیارد ریالی در شهرکهای صنعتی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مصطفي موسوي ظهر شنبه در بازدید هیئت تجاری از شهرکهای صنعتی مرکز استان با اشاره به فعالیت 39 شهرک و ناحیه صنعتی در استان، رقم سرمایه گذاری شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان را 19 هزار و 141 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی با بیان اینکه 39 هزار و 123 شغل در 39شهرک و ناحیه صنعتی استان ایجاد شده است گفت: سرمايه گذاري مناسب در بخش توليد ، موجب رشد و توسعه و تحرك بخشي در صنعت و توليد مي شود كه علاوه بر افزايش توليد ، افزايش اشتغال را نيز بدنبال خواهد داشت.

مديرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران با اشاره به اجراي زيرساختها بمنظور استقرار واحدهاي توليدي در شهركها و نواحي صنعتي افزود: شهركها و نواحي صنعتي استان با فراهم بودن زيرساختها ، آماده سرمايه گذاري و استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي است.

وي اظهار داشت: استان مازندران با دارا بودن بنادر اميرآباد بهشهر ، نوشهر ، فريدونكنار و فرودگاههاي نوشهر ، رامسر و ساري و اتصال به راه آهن سراسري و راههاي مواصلاتي ، بستر مناسبي براي سرمايه گذاري خارجي است.

موسوي تأكيـد كرد: هيئت تجاري و سرمايه گذاري كشور عمان ضمن بازديد از شهرك صنعتي بشل سوادكوه ، با توانمنديهاي واحدهاي توليدي و صنعتي آشنا شدند.

نماينده هيئت تجاري و سرمايه گذاري كشور عمان نيز در اين بازديد ، تعامل و همكاري و آشنايي با شهركهاي صنعتي و واحدهاي توليدي را از اهداف سفر خود به استان مازندران اعلام كرد.