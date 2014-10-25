تخمین جمعیت یک تا دو میلیونی موشها در پایتخت/ موشهای تهران نه آدم خوارند نه زنده خوار

خبرگزاری مهر ـ گروه اجتماعی: براساس استانداردهاي جهاني، وجود يك موش به ازاي هرانسان طبيعي و جزء لاينفك اكوسيستم زندگي انساني است. اما چندی پیش گفته رييس كميسيون محيط زيست شورای شهر تهران مبنی بر وجود پنجاه میلیون موش در پایتخت خبرساز شد. هر چند محمد حقانی در اظهار نظرهای بعدی خود این آمار را تکذیب کرد اما در ادامه برخی مسئولان و کارشناسان صحت و سقم این آمار را تائید و تکذیب کردند. موش‌هايي كه به نظر برخی كارشناسان «رات» ـ موش‌هاي نروژي ـ هستند و نه «موش». گونه‌اي جهش يافته كه بسيار پرقدرت‌تر از موش‌های دیگرند و حتی گفته شد که خون آشام نيز هستند. هرچند این موضوع از سوی هیچکدام از مقامات مسئول تایید نشد اما می‌تواند زنگ خطری برای متولیان مبارزه با این حیوانات موذی باشد. برای یافتن پاسخ این ابهامات و شایعات با رضا قدیمی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

*اخیرا در رسانه ها خبرهایی مبنی بر وجود بیش از 50 میلیون موش در تهران منتشر و سبب نگرانی هایی بین شهروندان شد، در مورد این آمار و صحت و سقم آن توضیح دهید.

-این اخبار کاملا کذب بوده و به نظر می رسد تنها با هدف تشویش اذهان عمومی چنین خبرهایی منتشر شده است. چرا که اگر چنین چیزی حقیقت داشت اکنون تهران یک شهر متروکه و ویرانه بود و حتی یک درخت و ذره ای آب در شهر وجود نداشت. اگر 50 میلیون موش در تهران وجود داشت، باید در تمام سطح معابر موش دیده می شد و تهران دیگر جایی برای زندگی نبود. متاسفانه این آمارها پایه علمی ندارد و نمی دانم چرا رسانه ها بدون آنکه موضوع را از ما نیز به عنوان متصدی امر جویا شوند چنین خبری را منتشر کردند و سبب شدند که ترس و دلهره به جان شهروندان تهرانی بیافتد.

*در اخبار منتشر شده در باره وجود 50 میلیون موش در تهران اینگونه مطرح شد که موش ها به دلیل آنکه در زير زمين، تونل‌ها، آبراه‌ها و چاه‌هاي آب مخفی شده اند در سطح شهر مشهود نیستند آیا چنین چیزی ممکن است؟

-موش ها نیاز به غذا دارند و اگر چنین تعدادی موش در تهران وجود داشت باید حجم قابل توجهی از آنها در سطح معابر و جوی های آب مشاهده می شدند. این حرف درست نیست که آنها تنها زیر زمین هستند، اگر چنین بود در ساخت بزرگراه امام علی(ع) که تمام ساختمان ها تخریب، خاکبرداری صورت گرفت باید شاهد حمله موش ها بودیم و نیمه جنوبی شهر پر از موش می شد.

* تخمین شما از تعداد موش های شهر تهران چقدر است؟

-بررسی ها نشان می دهد که شهر تهران بین یک تا دو میلیون موش بیشتر ندارد اما میزان دقیق تر تعداد موش ها با بررسی های علمی که در دست انجام است به زودی مشخص خواهد شد.

*چگونه با روش های علمی می توان تعداد موش های شهری به وسعت تهران را مشخص کرد؟

-برای آمارگیری جمعیت موش های تهران با چند موسسه علمی و تحقیقاتی معتبر قرار داد منعقد کردیم تا با بررسی های علمی جمعیت تقریبی آنها مشخص شود. برای شمارش حیوانات وحشی در تمام دنیا از روش زنده گیری (کپچر دی کپچر) استفاده می شود که در این روش برای سرشماری موش ها، ابتدا کلونی های اصلی موش ها شناسایی می شود و با زنده گیری آن ها و علامت گذاریشان، این موجودات را رها می کنند و در زنده گیری بعدی تعداد آنها مشخص می شود. سپس نتایج کلونی ها را به سایر نقاط شهر تعمیم می دهند و از این طریق جمعیت موش ها به طور تقریبی مشخص می شود اما در هر صورت امکان ندارد که به طور دقیق بگوییم چند موش در شهر وجود دارد و امکان سرشماری دقیق آنها وجود ندارد.

*برخی اظهارنظرها در مورد تغییر ژنتیکی موش ها، بزرگ شدن جثه آنها و وجود موش های زنده خوار در شهر مطرح شده است، در این باره توضیح دهید.

-موش های تهران، موش های نروژی هستند که در دهه 40 با کشتی به بنادر کشور وارد شدند و در سطح شهرهای مختلف تعدادشان روز به روز افزایش یافت. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران مسئولیت معدوم کردن موش ها را دارد و اگر جهش ژنتیکی در موش ها به وجود آمده بود ما نیز باید این را مشاهده می کردیم. موش موش است. موجودی ترسو و آسیب پذیر که حتی با صدای ناهنجار و بلند کر و فلج می شود. موش های تهران نه آدم خوار هستند نه زنده خوار، موش ها هیولا نیستند و با اقداماتی ساده و مشخص می توان آنها را معدوم کرد. شهرداری تهران نیز با اقدامات گسترده و با روش های متداول روز دنیا نسبت به معدوم کردن موش ها اقدام می کند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

*برای معدوم کردن موش های پایتخت بیشتر از چه روش های استفاده می کنید و آیا سم هایی که برای از بین بردن این جانوران بکار برده می شود استاندارد است؟

-برای معدوم کردن موش ها از بهترین طعمه ها که در کل دنیا به کارگیری می شود، استفاده می کنیم که مورد تایید متخصصان و کارشناسان است و از نظر زیست محیطی نیز استانداردهای لازم را دارد، در هر 10 تن طعمه به کارگیری شده برای معدوم کردن موش ها تنها 250 گرم سم وجود دارد اما نوع این سم به گونه ای است که تعداد قابل توجهی موش را از بین برده و سبب کاهش قابل توجه جمعیت آنها می شود. همچنین امکانات و تجهیزات به کارگیری شده در معدوم سازی موش ها مطابق با استانداردهای روز دنیا است و تلاش شده تا از روش های تایید شده و تجربه شده در سایر کشورها استفاده کنیم.

*روش های به کارگیری شده برای از بین بردن جمعیت موش ها تا چه حد در تهران موفق بوده است؟

-شهروندان خود می توانند بهترین قاضی در این مورد باشند. به طور مثال اخیرا در خیابان های پیروزی، ستارخان، ولی عصر، شریعتی و شوش طرح مبارزه با موش اجرا شده که به شدت تعداد موش ها در این معابر کم شده است. ما نمی گوییم دیگر در این خیابان ها موش نیست اما تعدادشان به شدت کاهش یافته است و شهروندان در این مورد و از اجرای طرح ابراز رضایت می کنند. در این میان مهمترین کمکی که شهروندان می توانند به ما کنند این است که در صورت مشاهده موش در محدوده زندگی خود موضوع را با سامانه 1888 و 137 در میان بگذارند، چرا که با توجه به گستردگی شهر تهران اطلاع در مورد وضعیت و جمعیت موش ها در همه محلات کار آسانی نیست و نیازمند مشارکت شهروندان هستیم.

* آلوده ترین مناطق شهر تهران از نظر وجود موش کدام نقاط هستند و این موضوع صحت دارد که مناطق جنوبی شهر از این منظر آلوده ترند؟

-در هر محله و نقطه ای که زباله در معابر و جوی های آب ریخته شود جمعیت موش ها بیشتر است و این مساله درست نیست که بگوییم فلان منطقه یا نقطه شهر بیشتر موش دارد یا جنوب شهر از این منظر آلوده تر است. در مقابل هرچه شهروندان و به ویژه اصناف در رعایت اصول بهداشتی دقت کنند و زباله های خود را در مخازن زباله و آن هم در ساعات مقرر بریزند جمعیت موش ها به شدت کاهش می یابد. در این میان اصناف زباله ساز و به ویژه میوه فروشی ها و رستوران ها باید نهایت همکاری را داشته باشند و به هیچ وجه زباله های خود را در جوی آب و سطح معبر نریزند که اگر این مهم محقق شود همزمان با مبارزاتی که با موش ها می شود می توانیم شاهد کاهش جمعیت آنها باشیم. حیات موش ها وابسته به تهیه غذا است و این ما هستیم که غذا را در اختیار آنها می گذاریم به همین دلیل می توان گفت که تک تک شهروندان در کاهش یا افزایش جمعیت موش ها می توانند نقش داشته باشند.

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گفتگو از فاطمه منطق