ساخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر شنبه در مرکز فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس، با اشاره به تقدیم ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید استان در دوران دفاع مقدس گفت: مازندران سهم بالایی را در شکل گیری حماسه سترگ دفاع مقدس داشته است و باید به گونه یی در احداث این پروژه ماندگار عمل کنیم تا شرمنده شهدا نشویم.

فلاح، با اشاره به اين كه بر سفره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهيد سرافراز مازندران نشسته ايم و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت وظيفه همگان است، افزود: پارک موزه دفاع مقدس باید به گونه ای احداث شود تا بتواند نقش راستین اطلاع رسانی و انتقال میراث ارزشمند آن دوران با شکوه را به نسل های آینده ایفا کنند.

استاندار با اشاره به طولانی شدن زمان احداث این پروژه، مسوولیت دستگاه های اجرایی مسئول در این خصوص بسیار سنگین ارزیابی کرد و یاد آور شد: همه بايد براي نشر فرهنگ حماسي دفاع مقدس تلاش جهادي كنند و از حيثيت معنوي و حماسي مردم مازندران دفاع شود.

مقام عالی دولت در استان، با بيان اين كه معارف عميق و حماسي دفاع مقدس بايد تبيين شود، افزود: باید برای این پروژه برنامه زمان بندی تعیین شود، خروجی کار و برآیند فعالیت ها ارزیابی گردد و از ظرفیت های اجتماعی از جمله خیرین بهره گیری شایسته شود.

فلاح، با بیان این که استانداری با تمام توان در خدمت این پروژه است، خاطرنشان ساخت: تاسیس پارک از نظر محتوایی با چالش روبرو نیست و باید در جهت تسریع انجام و اتمام کارهای عمرانی تلاش بیشتری صورت گیرد.

در این جلسه محورهای مختلف در خصوص ادامه احداث پارک موزه دفاع مقدس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و استاندار در جهت پیگیری امور تاکیداتی کرد و دستوراتی صادر کرد.

پارک موزه دفاع مقدس مازندران در زمینی به وسعت ۷۵ هکتار در حال احداث است و پیشرفت ۲۰ درصدی دارد.