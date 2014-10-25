معاون فرمانداري بندرخمير درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم جوادي صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترك نيروي انتظامي شهرستان بندرخمير حضور يافته بود كه پس از اتمام اين مراسم دچار ايست قلبي شد و دارفاني را وداع گفت.

زنده ياد جوادي 19 مهرماه سال جاري با حكم استاندار هرمزگان به عنوان سرپرست معاونت فرمانداري بندرخمير معرفي شده بود.

وي پيش از اين معاون فرمانداري بستك و رئيس اداره سوادآموزي اين شهرستان بود.

همچنين دكتر جاسم جادري استاندار هرمزگان در پيامي درگذشت محمدجواد جوادي معاون فرمانداري بندرخمير را به خانواده آن مرحوم تسليت گفت و از درگاه خداوند متعال علو درجات و غفران و رحمت الهي را براي آن مرحوم مسئلت نموده و صبر و اجر را برای بازماندگان خواستار شد.