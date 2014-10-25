احمد پورفلاح در گفتگوی مشروح با مهر گفت: در گذشته های نه چندان دور، ایتالیا شریک تجاری اول ایران بوده و در مقطعی که آلمان در گذشته های دورتر شریک اول تجاری ایران بود؛ به صورت جدی بر روی مقوله تحریم‌ها مانور داد و به رتبه دوم سقوط کرد؛ اما اکنون آلمان در رده اول شرکای تجاری ایران قرار دارد و ایتالیا در رده دوم قرار گرفته است و حجم تبادلات تجاری دو طرف هم اکنون کاهش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا افزود: ایتالیا تنها کشور اروپایی است که تراز تجاری ایران نسبت به آن مثبت بوده و کشورهای دیگر در مدت تحریم، فقط به ایران جنس می فروختند؛ در حالی که ایتالیا نفت و پتروشیمی ایران را می خرید و کماکان هم آن را می خرد.

ایتالیایی ها نسبت به تجارت با ایران چه گفتند؟

وی تصریح کرد: در خلال اولین هیاتی که از ایران به ایتالیا سفر کرد، صریحا یکی از مقامات رسمی ایتالیایی که در این جلسه حضور داشت، اعلام کرد که ایتالیا غیر از ایران از هیچ جای دیگی نفت نمی خرد و این کشور آنقدر هم منابع مالی در اختیار ندارد که بخواهد به دلیل تحریم نفت، برای تغییر سیستم پالایشگاه و پتروشیمی اقدام کند و نفت سایر کشورها را جایگزین نفت ایران کند.

به گفته پورفلاح، این مقام ایتالیایی با شجاعت این مساله را اعلام کرد و البته آن زمان، هنوز نتیجه مذاکرات ژنو مشخص نشده بود که مقامات دولتی ایتالیا این اظهارنظر را صورت دادند و بر این اساس امیدواریم به تدریج، ایتالیا به جایگاه اصلی خود در تجارت با ایران برگردد.

وی تصریح کرد: صنایع نساجی، مواد غذایی، پوشاک و صنعت کفش ایران به لحاظ تکنولوژی و سخت افزاری وابسته به ایتالیا است و البته این نقشی است که اتحادیه اروپا برای ایتالیا مشخص کرده است که در توسعه سخت افزاری گام های جدی بردارد و بنابراین، اگر تحریم ها کمرنگ شده و مشکلات سوئیفت و مسائل تحریم بانکی حل شود، ایران می تواند به روابط تجاری خود با ایتالیا به جایگاه مناسبی برگردد.

پورفلاح گفت: یکی دیگر از پارامترهایی که در روابط تجاری ایران و ایتالیا مطرح است، استفاده از تجربیات ایتالیا در رابطه با توریسم است؛ این در حالی است که ایتالیا در حوزه گردشگری، رتبه سوم دنیا را دارد و بعد از فرانسه و اسپانیا، حرف های زیادی در این حوزه در دنیا دارد. در حالیکه می توان بدون هزینه بالا، درآمد بالایی از توریسم داشت؛ این در حالی است که با توجه به اینکه هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده و تنها فضای روانی مثبت بوده است، تمام هتل های تهران تا پایان سال آینده، رزرو است.

جزئیات تبادلات تجاری ایران و ایتالیا

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار، تبادلات تجاری ایران و ایتالیا از ژآنویه و تا جون، در بخش نفت، انرژی و کالا به نحوی بوده که تراز تجاری میان دو کشور به نفع ایران مثبت است و حجم کالاهایی که ایران به ایتالیا صادر کرده، یک میلیارد و 142 میلیون یورو بوده و 58 درصد افزایش را تجربه کرده است.

پورفلاح گفت: البته واردات ما از ایتالیا نیز با 11.6 درصد کاهش، به 450 میلیون یورو رسید. این در حالی است که زمانی قبل از تحریم، مبادلات ایران و ایتالیا تا هفت میلیارد دلار نیز افزایش یافته بود. البته اینها اقلامی است که مستقیما رد و بدل می شود به صورت غیرمستقیمی از طریق کشورهای ثالث مبادله داشته ایم. خیلی از صنایع ما با الگوی ایتالیا در ایران راه اندازی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا ادامه داد: اولین هیاتی که بعد از توافق ژنو، از ایران به ایتالیا سفر کرد، با حضور نماینده سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران بود که بر اساس اطلاعات این سازمان، شرایط سرمایه گذاری در ایران تشریح شد؛ این در حالی است که این شرایط برای حاضران در این نشست از طرف ایتالیا، فوق العاده برای حاضران جالب توجه بود و آنها فکر نمی کردند که به این راحتی در ایران می شود سرمایه گذاری کرد.

وی اظهار داشت: ایتالیایی ها نمی دانستند که حتی می توانند تا 100 درصد مالیکت بنگاه را در اختیار داشته باشند و بانک مرکزی ایران خروج سرمایه و سود را با نرخ هایی که سرمایه‌گذاری کرده اند، تضمین می کند؛ بنابراین به نظر می رسد که سفارتخانه های ایران در دنیا باید در شرایط جدید، بار دیگر این مزایا را اطلاع رسانی کنند.

برگزاری کمیسیون اقتصادی مشترک ایران وایتالیا به زودی

وی از برگزاری کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و ایتالیا در آینده ای نزدیک به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: آخرین کمیسیون مشترک ایران و ایتالیا در سال 2007 برگزار شد که هفتمین کمیسیون مشترک بود و قرار است به ریاست وزیر صنعت و با حضور وزیر تولید ایتالیا، در آینده ای نزدیک این کمیسیون تشکیل شود.

پورفلاح مذاکره با مقامات ایتالیایی برای همکاری های مشترک نفتی را از جمله محورهای مذاکره با مقامات ایتالیایی دانست و گفت: ایتالیا رقم بالایی از ایران نفت می خرید و اینقدر این خرید اهمیت داشت که تا وزیر امور خارجه ایتالیا تغییر کرد، وزیر امور خارجه ایران، اولین وزیر امور خارجه دنیا بود که به ایتالیا سفر کرد و مرتب هیات های مختلف از بخش نفت ما می روند و می آیند و بخش انرژی در رابطه ما با ایتالیا، جایگاه ویژه ای دارد.

سفر هیات تجاری ایتالیا به ایران در نوامبر

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا از سفر هیات تجاری بزرگ ایتالیا به ایران در نوامبر امسال خبرداد و گفت: در این هیات، حداقل 46 شرکت ایتالیایی فعال در زمینه ساختمان و سنگ، به ایران خواهند آمد تا فصل جدیدی از تجارت و سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور را شکل دهند.

در شرایط جدید ایران، بداخلاقی برخی کشورها را نباید فراموش کرد

پورفلاح با بیان اینکه کسانی که در شرایط تحریم با ایران بداخلاقی کرده اند، نباید در شرایط مساوی با کشورهایی قرار گیرند که در این شرایط، با عجله ایران را ترک نکرده اند، گفت: با تشدید تحریم ها، برخی کمپانی‌های غربی با عجله ایران را ترک نکردند و در برخورد با ایران، سیاه و سفید نبودند؛ برخی کمپانی هایی اروپایی آهسته حرکت و برخی خیلی تند و فرصت طلبانه تا منافع خود را با غرب از دست ندهند؛ در حالیکه ایتالیایی ها این کار را نکردند. ما با ایتالیا تجهیزات و ماشین آلات مشتکل نبود برخی جاها هم که مشکل بود از طریق شخص ثالث می آورند.

وی آینده روابط ایران و ایتالیا را مثبت خواند و گفت: با لغو تحریم ها، آینده انفجاری به سمت بالا برای روابط ایران و ایتالیا می بینم و دولتمردان ایتالیایی متقابلا همین حس را در روابط با ایران دارند. اینجا هم همینطور است؛ پیگیری ایتالیایی ها نشان می دهد که آنها حساب ویژه ای بر روی ایران باز کرده اند و به دلیل اینکه مصرف کننده بزرگ نفت ایران هستند، به نظر می رسد که بتوانیم در بخش های انرژی و البته کالایی، روابط خوبی میان دو کشور شکل دهیم.

تشکیل اتحادیه اتاق های بازرگانی اروپایی

وی از تشکیل اتحادیه اتاق‌های بازرگانی اروپایی خبرداد و گفت: به پیشنهاد اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا، قرار است اتحادیه ای از اتاقهای مشترک بازرگانی ایران با اروپا تشکیل شود تا این اتحادیه بتواند با وزن بیشتری، بر روی مسایل بین‌المللی اعم از اقتصادی و اجتماعی تمرکز کرده و افزایش حجم تبادلات تجاری میان ایران و اروپا را در شرایط فعلی کشور رقم زند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا افزود: علیرغم اینکه اتاق‌های مشترک بازرگانی، ارگان های سیاسی نیستند و فعالان اقتصادی نیز، تفکر ورود به سیاست ندارند، اما اتاق بازرگانی مشترک به صورت غیرمستقیم در ایران و اروپا می توانند در باز کردن یخ‌های سیاسی موثر واقع شوند.

وی تصریح کرد: هم اکنون در حوزه اروپا، چندین اتاق بازرگانی مشترک در ایران وجود دارد که شامل اتاقهای مشترک ایران و انگلیس، ایران و آلمان، ایران و فرانسه، ایران و بلژیک و ایران و لوکزامبورگ است که در درجه اول تقاضای ما از تشکیل این اتحادیه این است که اتاقهای مشترک همفکری کرده و در مورد مسائل بین المللی، تاثیرگذار باشند.

وی تصریح کرد: در این رابطه جلساتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده و مقرر است که مکاتبات لازم برای تشکیل این اتحادیه به جریان افتد تا بتوان بر روی مسائل برون مرزی با اتاق های اروپایی همتای خود، اقدامات موثر صورت گیرد.

به گفته پورفلاح، اتاق‌های بازرگانی مشترک در ایران از این ایده استقبال کرده اند و قرار است که این اتحادیه رسمیت یابد و در مجامع بین المللی و به بهانه های مختلف، بتوان از پتانسیل بخش خصوصی در رایزنی های بین المللی استفاده کرد. این در حالی است که مذاکراتی با وزارت امور خارجه و به شکل غیرمستقیم با نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته تا بتوان در سفرهایی که مقامات رسمی ایران به کشورهای مختلف سفر می کنند، اتاق های بازرگانی مشترک را نیز مشارکت داده و با خود همراه کنند تا در کنار مذاکرات سیاسی، مذاکرات اقتصادی نیز میان فعالان اقتصادی ایران با دنیا به پشتوانه مقامات دولتی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: بر اساس توافق نامه ای که میان اتاق‌های بازرگانی ایران و ایتالیا و ایتالیا و ایران صورت گرفته، رئیس هر یک از اتاقها و دبیرکل هر یک از اتاق‌ها، معاون دبیرکل اتاق همتا باشد.

گسترش روابط ایران و ایتالیا بعد از توافقات ژنو

پورفلاح، با اشاره به حسن روابط ایران و ایتالیا بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز مذاکرات ایران با 1+5 گفت: اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا همواره ارتباطات خوبی با سفارت ایتالیا در تهران و کنسولگری آن داشته و البته این رابطه خوب همواره میان دو کشور وجود داشته است، این در حالی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، ایتالیا تنها کشور اروپایی بود که دچار هیجان های خاص سیاسی نشد و ارتباط خود با ایران را قطع نکرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا افزود: در طی سالهای گذشته و علیرغم فراز و نشیب های سیاسی ایران با دنیا، بخش دیپلماتیک ایتالیا همواره در تهران فعال بوده و در کنار این، ارتباطات خوب و نزدیک با سفارت و کنسولگری، ارایه و دریافت اطلاعات، استقبال از هیات‌های مختلف ایتالیایی که به ایران سفر می کنند و برنامه ریزی با فعالان اقتصادی برای تدارک اعزام هیات های تجاری به این کشور، از جمله اقداماتی است که این اتاق مشترک انجام داده است.

وی تصریح کرد: بعد از توافقات ژنو، یک هیات اقتصادی ایرانی به ایتالیا اعزام شد و در مقابل، ایتالیا اولین کشور اروپایی بود که در سطح بالا، دیپلمات به ایران فرستاد، ضمن اینکه این روابط مناسب تجاری و سیاسی بعد از توافقات ژنو نیز کماکان ادامه دارد و هیات های تجاری بسیاری میان دو کشور رد و بدل می شود.