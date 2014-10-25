به گزارش خبرگار مهر: یدالله طهماسبی ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک واقه در شهرستان آمل یادآور شد: سیاست دولت تدبیر و امید تاکید بر الکترونیکی کردن خدمات دولت داشته تا از این طریق کارهای مردم سریعتر انجام شود.

وی اظهار داشت: پیاده سازی دولت الکترونیک علاوه بر این که باعث می‌شود مردم سریعتر به کارهای خود رسیدگی کنند کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌بری و از بین رفتن فساد اداری را نیز به دنبال دارد.

طهماسبی با اشاره به این که سند جامع توسعه دولت الکترونیک تدوین شده است، افزود: فاز نخست این طرح به توسعه کسب و کار از طریق ای تی و در فاز دوم آیین‌نامه مقررات در اشتغال و فاز سوم تشکیل کارگروه توسعه دولت الکترونیک در کشور توجه دارد.

این مسئول بیان داشت: با تعیین کارگروه توسعه دولت الکترونیک در فناوری کشور ابلاغ این طرح از طریق وزارت کشور به استانداری‌ها و از استانداری‌ها به فرمانداری‌ها اعلام شده است.

وی با تاکید براینکه مازندران با داشتن ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و دارا بودن ۸۵ درصد کاربر اینترنت به لحاظ داشتن ظرفیت اینترنت پر سرعت رتبه اول کشور را دارا است، ابراز داشت: ۷۷ درصد روستا های مازندران دارای اینترنت پرسرعت هستند که سهم آمل با ۳۷۰ هزار جمهیت و ۴۱۲ روستا ۱۰ درصد اینترنت است.

طهماسبی اعلام کرد: هم‌اکنون مازندران در بخش ICT از شاخص‌های فناوری کشور رتبه دوم برخوردار و در بخش زیرساختی با توجه به وضعیت ایران، مازندران در کشور پیشرو است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران تاکید داشت: شهرستان آمل با داشتن پتانسیل بالا می‌تواند در بخش‌های مختلف فناوری‌های کشور به جایگاه‌های روزافزونی دست یابد و فرمانداری و شهرداری می‌توانند در کنار هم و همتراز به توسعه ارتباطاعات و فناوری در شهر بپردازند.