به گزارش خبرنگار مهر، ساسان قربانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح دلایل کاهش و توقف تولید برخی محصولات رنو در ایران گفت: مشکل نقدینگی و انتقال پول از سوی این خودروساز فرانسوی برای کاهش و توقف تولید برخی محصولات اعلام شده است و بر این اساس وعده داده که این مشکلات را برطرف کند؛ چراکه قطعه سازان بسیاری در این میان متضرر شده اند.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو افزود: بر این اساس، رنو قرار است در هفته جاری جلسه ای را با قطعه سازان برگزار کند تا در آن، جزئیات برنامه خود برای تولید قطعات مربوط به خودروهای جدید در ایران را اعلام نماید؛ اما آنچه مسلم است قطعه سازان از بابت کاهش تولیدات این خودروساز در ایران دچار مشکل شده اند.

وی تصریح کرد: با گذشت زمان، کشورهای تحریم کننده خودرو ایران متوجه شده اند که مسیر اشتباهی را در پیش گرفته بودند و بر این اساس قصد ندارند که برنامه های خود را بر اساس تحریم، تنظیم کنند، این در حالی است که کشورهای غربی نیز هم اکنون منتظر برداشتن تحریم ها هستند و بر این باورند که دنیا محدوده به هم پیوسته ای است که انفصال از آن چندان به صلاح نیست.

قربانی ادامه داد: یکی از عمده ترین مشکلاتی که شرکت های خارجی پیش روی کار با ایران عنوان می کنند، انتقال پول است؛ چراکه تحریم بانکها برداشته نشده و با وجود لغو تحریم خودرو، باز هم هزینه های اضافی به این صنعت وارد می شود.

وی با اشاره به مذاکرات ایران با 1+5 و احتمال برداشتن تحریم‌های بین المللی بر علیه ایران، به نظر می رسد که سرعت رشد صنعت خودرو مضاعف خواهد شد و مردم آن را حس خواهند کرد، ضمن اینکه فرصتی برای دنیا بوجود خواهد آمد که بازار پرپتانسیل ایران پیش روی کشورهای خارجی قرار می گیرد و کشورهای پیرامونی ایران نیز به نوعی بازار هدف آنها قرار خواهند گرفت.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو خاطرنشان کرد: هم اکنون بسیاری از کشورهای منطقه خریدار محصولات تولیدی فعلی ایران هستند و با توجه به تغییر نرخ ارز، صادرات نیز مزیت پیدا می کند، این در حالی است که کشورهای منطقه نیز به لحاظ بنیه مالی، می توانند بازار مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی باشند.

قربانی در ادامه به برگزاری دومین کنفرانس بین المللی صنعت خودروی ایران در دهم آذرماه سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به این این همایش هفت روز پس از مذاکرات ایران با 1+5 خواهد بود، به نظر می رسد که نتایج مذاکرات مشخص شده و این امیدواری نیز وجود دارد که تحریم ها برداشته شود، بنابراین فضای مناسبی پیش روی خودروسازان ایرانی و خارجی قرار گیرد.

وی از تصویب برنامه استراتژی خودرو کشور خبرداد و گفت: در این کنفرانس، این استراتژی ارایه خواهد شد، ضمن اینکه شرکت های خودروساز نیز برنامه راهبردی خود را ارایه خواهند کرد، البته هدف اصلی این کنفرانس، جذب سرمایه های خارجی در حوزه خودرو، افزایش کیفیت و کیفی کردن خدمات پس از فروش است. ضمن اینکه تنوع محصول و استفاده از تکنولوژی روز نیز در دستور کار پیگیری قرار دارد.

قربانی در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد اولین کنفرانس گفت: با یک کلاس رفتن، هیچ فردی فیزیکدان نمی شود و بالطبع، بعد از برگزاری یک کنفرانس نیز، همه مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. ضمن اینکه در زمان برگزاری اولین کنفرانس نیز اگرچه هنوز نتایج مذاکرات مشخص نشده بود، اما 350 خارجی در این کنفرانس حضور یافتند و برخی از شرکت هایی هم که نیامدند، از عدم حضورشان ابراز ناخرسندی کردند.

وی اظهار داشت: اکنون نیز برای دومین همایش، شرکت های رنو و پژو در بالاترین سطح حضور خواهند یافت و شرکت اشکودا نیز پیام مثبتی برای حضور در این همایش داشته اند و مرسدس بنز نیز شرکت خواهد کرد، از خودروسازان آمریکایی نیز تاکنون جواب منفی نشنیده ایم و احتمال حضور آنها وجود دارد، از خودروسازان چینی نیز که در ایران مشغول به کار هستند، همه حضور خواهند یافت و از کره نیز هیوندایی و کیا حضور خواهند داشت.