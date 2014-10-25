سعید مدنی در گفتگو با مهر در خصوص اصلاح قرارداد تندر 90 گفت: قرارداد تندر یک سری کاستی هایی دارد که در مذاکراتی که هم اکنون با رنو در حال انجام است، قرار است که اشکالات قرارداد تندر 90 برطرف شود؛ بر این اساس مذاکرات هم اکنون میان کارشناسان رنو با مدیران سایپا در حال انجام است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از ارایه توضیحات بیشتر در خصوص اشکالاتی که در این قرارداد وجود دارد، خودداری کرد و افزود: با این که قرارداد تندر 90 در حال بازنگری مجدد است، اما تولید تندر ادامه دارد و البته بر روی تولید مدل های دیگر این خودرو نیز تمرکز خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: مدل های جدیدی از تندر قرار است با تغییر طراحی ظاهری و برخی اصلاحات فنی روانه بازار شود که البته قیمت آنها نیز در محدوده قیمت فعلی تندر 90 است.

مدنی با تاکید بر ضرورت تولید رقابتی به لحاظ کیفیت و قیمت، گفت: با وضعیت رقابتی که هم اکنون در صنعت خودروسازی حاکم است، قیمت مدل های مختلفی از خودروها که روانه بازار خواهند شد، باید به صورت 100 درصد رقابتی در داخل کشور باشد و البته نگاه ما در موضوع قیمت و کیفیت خودرو، متمرکز بر خودروهای داخلی و وارداتی است؛ به نحوی که خودروهای تولیدی قابلیت رقابت با محصولات خارجی مشابه را داشته باشند.

وی اظهار داشت: تولید انواع جدیدی از تندر 90 نیز با رعایت همین فاکتورها صورت می گیرد و بر روی رقابتی کردن قیمت آن نیز تمرکز کرده ایم.