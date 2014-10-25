استقرار دولت الکترونیک مورد پیگیری جدی مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ارائه دستاوردهای نوین خدمات الکترونیکی شهرداری ظهر شنبه با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهری در سازمان آمار و فناوری شهرداری قزوین برگزار شد.

داود محمدی در این همایش با بیان اینکه استقرار دولت الکترونیک مورد پیگیری جدی مجلس و دولت است، گفت: باید به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم و در این راستا اگر از سایر کشورها عقب بمانیم در آینده در مدیریت کشور با اثرات نامطلوب روبرو خواهیم شد.

محمدی بیان کرد: باید زیرساخت‌های شهر الکترونیک سریع‌تر ایجاد شود و با اطلاعات دقیق و تخصصی می‌توان یک مدیریت صحیح در کشور داشت.

این مسئول با اشاره به اینکه بدون آمار و اطلاعات نمی توان برنامه ریزی درستی برای تحقق اهداف انجام داد بیان کرد: امروز همه کشورها به سمت دولت الکترونیک حرکت می‌کنند و برای ارتقاء سلامت دولت ایجاد دولت الکترونیکی یک الزام است.

نمایند مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: برای شفافیت در عملکردها نیاز به الکترونیکی شدن دولت داریم و این مهم باید سریع تر عملیاتی شود.

محمدی بیان کرد: با ارائه خدمات مطلوب باید رضایت مندی مردم را جلب کرد چراکه اعتماد مردم و سرمایه های اجتماعی از مولفعه های توسعه کشور است.

این مسئول تصریح کرد: در گذشته امنیت سخت افزاری برای ما مهم بود اما اکنون امنیت نرم افزاری مهم تر است.

وی گفت: شهرداری قزوین در زمینه الکترونیکی شدن اقدامات بسیار مهمی انجام داده است که اگر همه شهرداری ها در این راستا حرکت کنند کمک موثری برای تحقق دولت الکترونیکی خواهند داشت.

نصرتی: دستاوردهای نوین خدمات الکترونیکی شهرداری قزوین عملیاتی می‌شود

مسعود نصرتی شهردار قزوین نیز در ادامه گفت: دستاوردهای نوین خدمات الکترونیکی شهرداری قزوین در آینده نزدیک به طور کامل عملیاتی می‌شود.

وی افزود: اقدامات بسیار مهمی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی انجام شده است اما این اقدامات کارنامه اصلی برای شهرداری نیست.

شهردار قزوین تصریح کرد: باید در یک مدت زمان کوتاه حداکثر تا دو ماه همه دستاوردهای نوین خدمات الکترونیکی شهرداری قزوین به طور کامل عملیاتی شود.

نصرتی گفت: اقدامات ارائه خدمات الکترونیکی شهرداری قزوین به شهروندان شروع شده است اما نهایی نیست.

این مسئول گفت: چندین سال است که شهرداری قزوین به عنوان پیشرو برای شهر هوشمند فعالیت می‌کند و مشاوران خوبی در این زمینه همراه شهرداری هستند.

شهردار قزوین افزود: بخش‌های از دستاوردهای نوین خدمات الکترونیکی شهرداری قزوین عملیاتی نشده است که امیدواریم در آینده نزدیک این دستاوردها 100درصد عملیاتی شود.