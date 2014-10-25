فساد اداری با اجرای دولت الکترونیک کاسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر: ابوذر قربانی ظهر شنبه در جلسه كارگروه توسعه دولت الكترونيك در فرمانداری ویژه آمل افزود: ما نسبت به جهان پبشرفته خیلی فاصله داریم و دنیا بیشتر در این بخش کار کرده است اگر چه به لحاظ اینترنت اقداماتی صورت گرفته است.

وی تاکید داشت: امیدواریم با توجه به تلاش و تصمیمات دولت جدید در دولت الکترونیک گام بزرگی برداریم تا هر فردی در هر جایی از خدمات اینترنتی بهره‌مند شود.

قربانی یادآور شد: دستگاه‌های دولتی براساس چارچوب اساسی و افقی گام برمی‌دارند و در نهایت جهت مزایای مفید دست و ‌پنجه نرم می‌کنند.

وی در پایان از تشکیل ۶ کارگروه در دستگاه‌های اجرایی پس از ابلاغ در مازندران خبرداد و گفت: هم‌اکنون بهشهر، فریدونکنار، ساری و آمل برای تشکیل کارگروه توسعه اقدام کردند.

معاون فرمانداری ویژه آمل در ادامه با بیان اینکه استاندارد کار در این استان انجام شده و آمل از جمله شهرستان‌های فعالی بوده که در این زمینه جلسات متعددی را برگزار کرد، تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور و نداشتن ابزارهای لازم این شهرستان توانست در دوره‌های قبلی انتخابات رتبه اول را بدست آورد.

جعفر رسولی یادآور شد: هم‌اکنون با توجه به ابلاغ توسعه دولت الکترونیک این شهرستان این شهرستان آمادگی خود را از هر اتفاقی در مرحله سوم کارگروه توسعه اعلام می‌کند و منتظر اجرای آن است تا ادارات کارهای الکترونیکی را با یکدیکر انجام دهند.

این مسئول افزود: در این راستا به دستگاه‌های اجرایی آمل تاکید شده که نسبت به ابزارهای فناوری اقدامات لازم را داشته باشند تا با مشکلاتی مواجه نشوند.