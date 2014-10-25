توصیه های بهداشتی در مورد مصرف نمک/ خطرات مصرف نمکهای غیربهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، مهندس سولماز چوبکی افزود: در تمام كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه ارگانهاي نظارتي مواد غذائي كنترل زيادي بر توليد، توزيع و مصرف نمك براي مصارف خوراکی داشته اند و ویژگی های نمک خوراکی را با توجه به ضوابط و استانداردهای ملی کنترل می كنند.

وي تصريح كرد: نمکهای غیر تصفیه و غیر بهداشتی (مانند سنگ نمک، نمکهای صنعتی و نمک دریا) که در برخی از عطاری ها و یا فروشگاه های سطح شهر مشاهده می شوند به دلیل داشتن ناخالصی های فراوان و زیانبار، برای سلامتی مردم مضر هستند.

چوبكي گفت: مصرف نمكهاي غير تصفيه و غير بهداشتي باعث بروز بیماریها و نارسایی های کلیوی، کبدی و گوارشی و حتی ایجاد مسمومیت می شود.

وي ادامه داد: بسیاری از این بیماریها هزینه های درمانی بسیار بالا را به دنبال دارد و سلامت مردم را به مخاطره می اندازد.

چوبکی تصريح كرد: وجود ناخالصي ها در نمك ضمن داشتن ظاهری بد رنگ (خاکستری) و علاوه بر ايجاد عوارض نامطلوب باعث كاهش شوري نمك شده و درنتيجه افزايش مصرف نمك را به دنبال دارد لذا استفاده از نمک تصفیه شده یددار ضروري است.

وی با بيان اينكه هرچند براي پيشگيري از بيماريهاي قلبي ، عروقي و افزايش فشارخون مصرف كم نمك توصيه شده است افزود: همان مقدار كم بايد از نمك هاي تصفيه شده خوراکی يددار باشد تا يد مورد نياز بدن نیز تامين شود.

چوبکی ادامه داد: نمكهاي تصفيه شده يددار به دليل خلوص بالا ميزان يد را بهتر و به مدت بيشتري حفظ مي كنند همچنين نمك هاي يد دار نبايد به مدت طولاني در معرض نور خورشيد و يا رطوبت قرار گيرند و بهتر است در ظروف در بسته و دور از نور و رطوبت نگهداري شود.

اين كارشناس غذا به هموطنان توصيه كرد: براي خريد نمك تصفيه شده خوراكي يددارحتما به برچسب قید شده بر روی بسته بندی محصول دقت كنند كه كالا بايد تاريخ مصرف ، پروانه ساخت از وزارت بهداشت، لوگوی سازمان غذا و دارو و همچنین عبارت "نمک تصفیه شده خوراکی یددار" را داشته باشد.

چوبكي گفت: میزان توصیه شده دریافت نمک خوراکی مطابق با توصیه سازمانهای بین المللی، به ازای هر فرد متوسط حداکثر 5 گرم گزارش شده است که افراد باید به میزان مجاز نمک دریافتی ازهمه مواد غذایی دقت كنند.