برنامه تامین اجتماعی برای رایگان شدن خدمات درمانی بازنشستگان

دکتر سید تقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری با اجرای طرح تحول سلامت و کمک دولت هزینه های درمانی و بستری بیمه شدگان نسبت به گذشته کاهش یافت بطوریکه پرداخت از جیب مردم به کمتر از 10 درصد رسیده است.

وی گفت: براساس آخرین اطلاعات در حال حاضر پرداختهای بستری و درمان در مناطق شهری 6 درصد و در مناطق روستایی به 3 درصد رسیده است و برهمین اساس در سازمان تامین اجتماعی اقداماتی انجام شده تا در مرحله اول ارائه خدمات بستری برای بازنشستگان مستمری بگیر رایگان شود .

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، بااجرای این برنامه از آذرماه بازنشستگان می توانند از خدمات درمانی بستری تمامی بیمارستانهای دولتی در سراسر کشور برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته 10 هزار میلیارد تومان در بخش درمان هزینه شده است گفت: اجرای نظام ارجاع داخلی از دیگر اقداماتی است که در سال جاری مقدمات آن فراهم شده است و برهمین اساس با راه اندازی این نظام خدماتی ، دسترسی همه بیمه شدگان به شبکه درمان تامین اجتماعی راحت تر و بهتر از گذشته می شود.

به گفته نوربخش، در حال حاضر بیش از 300 مرکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور فعال است که تمامی این مراکز در قالب نظام ارجاع فعالیت خواهند کرد.