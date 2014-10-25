جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه در بازار 931 هزار تومان، طرح قدیم 930 هزارتومان، نیم سکه 468 هزارتومان، ربع سکه 257 هزارتومان و سکه گرمی 170 هزارتومان اعلام شد.



همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 200 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1232 دلار است.



در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3222 تومان، هر یورو را 4113 تومان، هر پوند را 5193 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)