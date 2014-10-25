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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه در بازار 931 هزار تومان، طرح قدیم 930 هزارتومان، نیم سکه 468 هزارتومان، ربع سکه 257 هزارتومان و سکه گرمی 170 هزارتومان اعلام شد.


همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 200 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1232 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3222 تومان، هر یورو را 4113 تومان، هر پوند را 5193 تومان و هر درهم امارات را 884 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید931000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم930000
نیم سکه468000
ربع سکه257000
گرمی170000
هر گرم طلای 18 عیار95200
نوع ارز 
دلار3222
یورو4113
پوند5193
درهم884

 

 

کد مطلب 2409169

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