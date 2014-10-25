تدوین دستورالعمل استانداردسازی آب نماها / ساماندهی پل های عابر پیاده

به گزارش خبرگزاری مهر،جمال کامیاب ضمن بیان این مطلب افزود: گاهی در شهر با آب نماهایی رو به رو می شویم که از لحاظ ضوابط فنی، تاسیساتی و به خصوص در بحث نگهداشت دچار مشکل هستند. عدم رعایت برخی از ضوابط در ساخت آب نماها موجب شده است تا آب نماها بعد از مدت کوتاهی از کار بیفتند و به زایده شهری تبدیل شوند که نه تنها حضور آب را در این آب نماها نمی بینیم، بلکه خود سازه تبدیل به عنصری می شود که زیبایی شهر را مخدوش می کند.

او در ادامه با اشاره به کلیات دستورالعمل استانداردسازی آب نماها عنوان کرد: بر اساس این دستور العمل، استاندارد های لازم برای جانمایی آب نماها مشخص شده است. ثانیاً، طبق دستورالعمل، قوانین فنی لازم برای نصب آب نماها مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، استاندارد های تاسیساتی لازم برای افزایش عمر مفید آب نماها از موراد مهم تدوین دستورالعمل است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: بحث نگهداری و بهداشت آب نماها از دیگر مواردی است که مورد توجه ما قرار گرفته است تا آب نما ها که می توانند در سیما و منظر شهری تاثیر مثبتی داشته باشند به زایده شهری تبدیل نشوند.

کامیاب در پایان با اشاره به مصوبه سامان دهی پل های عابر پیاده بیان کرد: طبق مصوبه اخیر سازمان زیبا سازی بخش قابل توجهی از پل ها به ویژه پل های مکانیزه سامان دهی و ایمن سازی می شوند. امیدواریم تا دو ماه آینده شاهد آن باشیم که تمام پل های عابر پیاده سطح شهر از وضعیت استاندارد و فنی مناسبی برخوردار شوند.