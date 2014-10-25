تکمیل متروی تبریز با روند فعلی سال ها طول می کشد/ لزوم همکاری همه مسئولان در اتمام پروژه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی شنبه در حاشیه بازدید از پروژه قطار شهری تبریز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تبریز به عنوان شهر اولین ها، ‌نخستین تراموای شهری ایران را داشته و با توجه به سابقه تبریز در مسائل شهری و اجتماعی برازنده این شهر نیست که افتتاح متروی آن به تعویق افتد و مردم آن بیش از این در انتظار افتتاح قطار شهری بمانند.

وی با بیان اینکه‌ همه مسئولان و دست اندرکاران این امر باید برای بهره برداری مطلوب این پروژه مهم شهری تبریز در آینده نزدیک تلاش کنند، افزود: انتظار از مسئولان استانی کمک به مدیریت شهری برای به سرانجام رساندن بزرگترین پروژه شهری شمالغرب کشور است چرا که با بودجه های معمولی نمی توان کار متروی تبریز را پیش برد و باید به فکر تعریف منابع ویژه برای ادامه این پروژه مهم بود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ‌اتصال خط آهن تبریز- میانه به مترو یکی از الزامات مهمی است که در آینده برای رفاه حال همشهریان بسیار تاثیر گذار خواهد بود، به گونه ای که مسافران قطار می توانند با پیاده شدن در تقاطع اتصال مترو و خط آهن مسافرت شهری خود را به آسانی از داخل ایستگاه راه آهن ادامه داده و به اقصی نقاط شهر بروند که ضمن ایجاد آسودگی برای مسافران موجب کاهش بار ترافیکی شهر، آلودگی و مصرف سوخت و هزینه های مردم نیز خواهد شد.

رحمانی با اشاره به بودجه های محدودی پروژه قطارشهری تبریز ‌ادامه داد: اگر با چنین وضعیتی بخواهیم کار را پیش ببریم سال ها طول خواهد کشید تا متروی تبریز به سرانجامی برسد که مورد توقع مردم بوده و برای آن ها کاربرد دارد.

نماینده مردم تبریز، ‌آذرشهر و اسکو در بخش پایانی سخنان خود با تقدیر از مدیریت شهری تبریز به خاطر اهمیت دادن به پروژه قطار شهری ‌گفت: اینکه امسال شهرداری تبریز معادل ده سال گذشته سهم خود از هزینه های مترو را پرداخت کرده بسیار با اهمیت بوده و باید از این همت قدردانی کرد.