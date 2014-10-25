استفاده از تلفن همراه با پاشنه کفشها

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت iStrategyLabs نمونه پیش ساخته سیستمی موسوم به "دوروتی" را ارایه کرده که به کفش متصل شده و به فرد این امکان را می دهد تا با به هم زدن پاشنه ها به راحتی با تلفن همراه صحبت کند و حتی پیامک ارسال نماید.

این فناوری جالب توجه از دو بخش تشکیل شده است: گجت کوچکی با قابلیت برقراری ارتباط از طریق فناوری بلوتوث که به کفش متصل است و بخش دوم اپلیکیشنی که در تلفن همراه نصب شده و با گجت در ارتباط بلوتوثی است.

نکته خواندنی این است که با استفاده از این فناوری می توان بهانه خوبی جهت خروج از جلسات طولانی و خسته کننده و حتی گفتگو با افرادی که تمایلی به ادامه صحبت با آنها نداریم ایجاد کرد به طوریکه فرد می تواند با به هم زدن چند باره پاشنه ها به یکدیگر تماس تلفنی جعلی برقرار کرده و با به صدا درآوردن تلفن همراه خود محل را به بهانه صحبت کردن با آن ترک نماید.

همچنین فرد می تواند با به هم زدن پاشنه ها پیام متنی (پیامک) خاصی به شماره تلفن های موجود در فهرست تماسهای تلفنش ارسال کند.

طراحان این فناوری نوین می گویند همچنان تلاش می کنند دامنه کاربردهای این ایده را افزایش دهند. به عنوان مثال آنها روزی را ترسیم می کنند که با استفاده از این فناوری بتوان با حضور در رستوران یا فست فود، غذای مورد نظر را بدون درخواست فهرست غذا سفارش داد.

گرچه این فناوری ابعاد کوچکی دارد (کوچکتر از یک تکه شکلات) اما طراحان آن همچنان در تلاش هستند تا آن را باز هم کوچکتر کنند تا هیچ خللی در راه رفتن فرد ایجاد نکند.