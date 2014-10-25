50 مسکن مددجویی توسط خیرین در شهرستان کهگیلویه احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر محمد سیدی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: این مسکن ها در راستای خانه دار شدن این قشر محروم و بدون سهمیه آورده احداث می شود.

وی افزود: تلاش می شود احداث این تعداد مسکن طی 9 ماه آینده به بهره برداری برسد.

سیدی اظهار داشت: مبلغ شش میلیون تومان احداث این واحدها توسط کمیته امداد و بخشی از طریق وام اعطایی بنیاد مسکن تأمین می‌شود و اقساط وام نیز از سوی این مؤسسه خیریه بازپرداخت خواهد شد.

وی کمک به اشتغالزایی ایتام را از دیگر برنامه های این موسسه عنوان کرد و گفت: این موسسه با ایجاد کارگاه‌های آموزشی و پرداخت کمک هزینه، ایتام را در زمینه اشتغالزایی یاری می‌دهد.

سیدی بر تأمین نیازهای اساسی و رفع تنگناها و مشکلات مختلف ایتام تاکید کرد و اظهار داشت: این امر با بهره‌گیری از امکانات بالقوه و بالفعل مردمی مؤسسات و نهادهای خیریه از طریق جلب مشارکت آنها و انجام فعالیت‌های مختلف آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت، حمایتی، تبلیغاتی و اعطای وام قرض‌الحسنه به ایتام تحت‌پوشش انجام می‌شود.