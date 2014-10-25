  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

سیدی خبرداد:

50 مسکن مددجویی توسط خیرین در شهرستان کهگیلویه احداث می شود

50 مسکن مددجویی توسط خیرین در شهرستان کهگیلویه احداث می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیر مؤسسه خیریه عترت بوتراب از احداث 50 واحد مسکن از سوی این مؤسسه برای 50 خانوار از مددجویان کمیته امداد شهرستان کهگیلویه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر محمد سیدی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: این مسکن ها در راستای خانه دار شدن این قشر محروم و بدون سهمیه آورده احداث می شود.

وی افزود: تلاش می شود احداث این تعداد مسکن طی 9 ماه آینده به بهره برداری برسد.

سیدی اظهار داشت: مبلغ شش میلیون تومان احداث این واحدها توسط کمیته امداد و بخشی از طریق وام اعطایی بنیاد مسکن تأمین می‌شود و اقساط وام نیز از سوی این مؤسسه خیریه بازپرداخت خواهد شد.

وی کمک به اشتغالزایی ایتام را از دیگر برنامه های این موسسه عنوان کرد و گفت: این موسسه با ایجاد کارگاه‌های آموزشی و پرداخت کمک هزینه، ایتام را در زمینه اشتغالزایی یاری می‌دهد.

سیدی بر تأمین نیازهای اساسی و رفع تنگناها و مشکلات مختلف ایتام تاکید کرد و اظهار داشت: این امر با بهره‌گیری از امکانات بالقوه و بالفعل مردمی مؤسسات و نهادهای خیریه از طریق جلب مشارکت آنها و انجام فعالیت‌های مختلف آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت، حمایتی، تبلیغاتی و اعطای وام قرض‌الحسنه به ایتام تحت‌پوشش انجام می‌شود.

 

کد مطلب 2409179

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها