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۲۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۷

بزرگداشت جواد معروفي در وين برگزار مي شود

بزرگداشت مرحوم "جواد معروفي"، نوازنده پيانوي ايراني، در اتريش برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"،بزرگداشت اين نوازنده پيانو كه خالق آثار ماندگاري براي پيانو و يولن همچون "خواب هاي طلايي"،"ژيلا"،"كاروان" و بسياري قطعات ديگر است، در وين اتريش برگزار مي شود.

اين گزارش  به نقل از سايت جواد معروفي حاكي است:  در اين مراسم كه دومين يادواره جواد معروفي است، "نصير حيدريان" به رهبري آثاري از معروفي مي پردازد و " ساسان محبي" و "فردريك دوبور" نوازندگي آثار را به همراه آواز " كرينا هردن"  و "دنيس يك" به عهده خواهند داشت.

اين مراسم جمعه 28 اكتبر( 6 آبان ماه)  ساعت 30/19 در انجمن ايرانيان مقيم اتريش در وين برگزار خواهد شد.

کد مطلب 240918

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