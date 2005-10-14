بزرگداشت جواد معروفي در وين برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"،بزرگداشت اين نوازنده پيانو كه خالق آثار ماندگاري براي پيانو و يولن همچون "خواب هاي طلايي"،"ژيلا"،"كاروان" و بسياري قطعات ديگر است، در وين اتريش برگزار مي شود.

اين گزارش به نقل از سايت جواد معروفي حاكي است: در اين مراسم كه دومين يادواره جواد معروفي است، "نصير حيدريان" به رهبري آثاري از معروفي مي پردازد و " ساسان محبي" و "فردريك دوبور" نوازندگي آثار را به همراه آواز " كرينا هردن" و "دنيس يك" به عهده خواهند داشت.

اين مراسم جمعه 28 اكتبر( 6 آبان ماه) ساعت 30/19 در انجمن ايرانيان مقيم اتريش در وين برگزار خواهد شد.