توجه ویژه مسئولان سازمان تامین اجتماعی به اصل سه جانبه گرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور اعتصامی در اولین نشست مشترکی که بین مسئولان معاونت های فرهنگی و اجتماعی و حقوقی وامور ومجلس با موضوع کارفرمایی برگزار شد، ضمن بیان این خبر افزود: گسترش تعاملات میان سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های کارفرمایی از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی این سازمان است.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری نشست‌های مشترک میان معاونت‌های مختلف سازمان و تشکل‌های کارفرمایی به منظور شناسایی مشکلات، نقطه‌نظرات و دستیابی به راهکارهای اجرایی از اهم فعالیت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی است.

اعتصامی بر تشکیل کمیته کارشناسی با حضور نمایندگان معاونت های حقوقی و امور مجلس، فنی و درآمد و تشکل‌های کارفرمایی برای بررسی بخشنامه‌های جدید و تشکیل کارگروه بررسی قانون تامین اجتماعی با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی به ویژه نمایندگان کارفرمایان تاکید کرد.

عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و امور مجلس نیز گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به معنی واقعی کلمه گسترش تعاملات و ارتباطات با شرکای اجتماعی به ویژه کارفرمایان است.

وی در خصوص بازنگری قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: نظر به اینکه رویکرد دولت در بازنگری قانون تامین اجتماعی، اجرای اصل 29 قانون اساسی توسط این سازمان است از اینرو در امر بازنگری قانون با تامل حرکت می‌کنیم تا به طور ناخواسته قانونی به‌ زیان تامین اجتماعی و ذینفعان آن تصویب نشود.

تاج الدین با اشاره به این که سه‌جانبه گرایی حق قانونی صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی است، گفت: بهره ‌گیری از خرد جمعی شرکای اجتماعی یکی از اولویت‌های سازمان تامین اجتماعی است که متاسفانه به طور کامل و صحیح محقق نشده است.

وی افزود: برگزاری نشست‌های دوجانبه با شرکای اجتماعی موجب می‌شود تا مدیران سازمان با نقطه نظرات ذینفعان از جمله ؛تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی آشنایی بیشتری پیدا کنند.

مروج حسینی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز با تاکید بر این نکته که فعالیت سازمان تامین اجتماعی تنها به تهران محدود نمی‌شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی باید بر تمامی واحدهای اجرایی خود در کل کشور نظارت صحیح داشته باشد تا میزان رضایتمندی مخاطبان افزایش یابد.

وی افزود: متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی بیش از قانون بخشنامه اجرا می‌شود و این امر برای کارفرمایان مشکل ساز شده است.

حسینی خواستار اجرای دقیق و صحیح ماده 39 قانون تامین اجتماعی شد و گفت: برای بررسی مدارک و سوابق ارائه شده از سوی کارفرمایان در شعب سازمان تامین اجتماعی باید یک سقف زمانی مشخص تعیین شود.