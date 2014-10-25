یک دهه انتظار برای نوسازی هزار دستگاه مینی بوس فرسوده/ گره نوسازی در دست ستاد نوسازی

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان کرد: قرار بود برای نوسازی حدود هزار دستگاه مینی بوس کمک هایی از سوی شهردار تهران، سازمان محیط زیست و ستاد نوسازی خودروهای فرسوده شود که متاسفانه همکاری های لازم در این خصوص با مدیریت شهری صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: قرار بود 20 میلیون کمک بلاعوض توسط شهرداری تهران، 20 میلیون سازمان محیط زیست، 18 میلیون توسط ستاد نوسازی خودروهای فرسوده برای نوسازی ناوگان مینی بوسرانی پایتخت، پرداخت شود و همچنین حدود 35 میلیون تومان نیز به مالکان این خودروها وام داده شود اما متاسفانه سالهاست که منتظر پرداخت سهم سازمان محیط زیست و ستاد نوسازی خودروهای فرسوده هستیم.

سنندجی با بیان اینکه سازمان محیط زیست اعلام کرده مشکلی برای پرداخت سهم خود ندارد و هر موقع که روند نوسازی آغاز شود کمک خود را به مالکان اهدا می کند گفت: امیدواریم هرچه سریعتر ستاد نوسازی خودروهای فرسوده نیز همکاری لازم برای تحقق این مهم را داشته باشد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه داد: از سال 85 موضوع نوسازی مینی بوس های فرسوده مطرح بوده و تنها در سال 91 حدود 110 دستگاه از این مینی بوس ها نوسازی شد و بقیه مینی بوس‌ها بلاتکلیف مانده اند.

وی با بیان اینکه تمامی مینی بوس های فرسوده برای نوسازی ثبت نام کرده اند گفت: نوسازی مینی بوس‌های فرسوده کار سخت و پیچیده ای نیست که این همه سال رانندگان مینی بوس را بلاتکلیف گذاشته ایم.

وی در پایان گفت: موضوع آلودگی هوا همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان بوده است اما برای کاهش میزان آلایندگی ها حتی کارهای ساده ای مانند نوسازی ناوگان فرسوده و آلاینده مینی بوس رانی اینهمه زمان بر می‌شود.