سئوال از نیلی در کمیسیون آموزش مجلس/ اعلام زمان رأی گیری

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از آنکه رئیس جمهور گزینه پیشنهادی وزارت علوم را به مجلس معرفی می کند، لازم است این نامه در مجلس قرائت و سپس اعلام وصول شود.

در همین باره رضا صابری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرنگار مهر، گفت: فردا یکشنبه این موضوع در مجلس اعلام وصل می شود، سپس نمایندگان مجلس یک هفته مهلت دارند بررسی های خود را انجام دهند.

به گفته صابری، هفته آینده مجلس تعطیل است و نمایندگان طی دو هفته آینده پس از بررسیهای به عمل آمده در جلسه رای گیری نیلی شرکت می کنند.

همچنین قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: پس از اعلام وصول نامه رئیس جمهور، نمایندگان یک هفته مهلت دارند بررسیهای خود را انجام دهند. در این زمینه کمیسیون آموزش باید روی سوابق شخصی، تخصصی و مدیریتی نیلی همچنین اشراف وی به مسائل آموزش عالی تحقیق کند.

به گفته جعفری، در این باره پرسشهایی وجود دارد که با دعوت از نیلی در کمیسیون آموزش از وی پرسیده خواهد شد.

به گزارش مهر، محمود نیلی احمدآبادی سه شنبه هفته گذشته 29 مهرماه درست دوماه بعد از برکناری فرجی دانا از سوی رئیس جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.