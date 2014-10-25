احتمال کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر/ انتخاب شهردار به شکل کنونی باقی می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در نشست فوق‌العاده رؤسای شورای استان‌ها و مراکز استان‌ها که با حضور باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح و لایحه انتخاب شهردار در تالار وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه بعضا دیده می‌شود که شوراها مورد هجوم قرار می‌گیرند و نسبت به قانون شوراها تصمیماتی اخذ می‌شود که بسیاری از آن‌ها به پیکر شوراها ضربه وارد می‌کند.

وی افزود: البته فکر می‌کنم همه این کارها برای خدمت به نظام جمهوری اسلامی و بهتر شدن امور است اما بحث ما این است که وقتی درباره شوراها قرار است تصمیمی اخذ شود حداقل از شوراها مشورتی بخواهند و با آنها نشست و برخاستی داشته باشند تا در خلأ برای آن‌ها تصمیم‌گیری نشود. در بسیاری از کشورها برای ساخت یک پل از مردم نظرسنجی می‌کنند تا بتوانند نظر آن‌ها را جلب کنند، جمهوری اسلامی نیز بزرگ‌ترین هنرش این بود که برخواسته از مردم بوده و همان طور که می‌دانید امام راحل نیز همواره همپا و همگام با مردم بودند و نظر آن‌ها برایشان اهمیت داشت.

تمام فریادهای ما برای موثر بودن است

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: افرادی که در این نشست حضور دارند رؤسای شوراهای استان‌ها و شهرهای مراکز استان‌ها هستند که بالاترین رده شورایی محسوب می‌شوند؛ همه حرف‌ و تلاش ما این است که بهتر خدمت کنیم و اگر جوش می‌زنیم و فریاد می‌کشیم برای این است که حالا که نماینده مردم شده‌ایم بتوانیم کاری انجام دهیم و اگر قرار است تصمیمی گرفته شود نظرات این قشر نیز شنیده شود چرا که نظر ملت نظر ماست.

وی با بیان این‌که قانون شوراها باید اصلاحاتی شود و ما هم این اصلاحات را برای بررسی به مجلس ارائه می‌دهیم، گفت: اما گاهی اوقات بحث‌هایی مانند انتخاب شهردار مطرح می‌شود که هویتی است چرا که انتخاب شهردار توسط شوراها نخستین و مهم‌ترین کار این نهاد محسوب می‌شود. هر چند ممکن است در این مسیر اشتباهاتی صورت گیرد اما اگر بخواهیم این اختیار را از شوراها سلب کنیم شوراها از حیز انتفاع خارج می‌شوند.

چمران خاطرنشان کرد: کشوری موفق است که مردم آن در صحنه باشند و خوشبختانه ما نیز در کشوری هستیم که مردم همیشه در صحنه بوده‌اند و هرگاه مشکلی پیش آمده با کمک و حضور مردم بوده است؛ کجای دنیا اینگونه است؟ خوشبختانه ما توانسته‌ایم در زمان انقلاب و بعد از آن مردم‌سالاری دینی را نشان دهیم اما نباید مردم را نادیده بگیریم و بگوییم گروه دیگری این کار را انجام می‌دهند البته این شکل از انتخاب شهردار توسط طراحان آن پس گرفته شد.

انتخاب شهردار توسط مردم با روشی تخصصی

وی گفت: ما نیز می‌گوییم شهردار را مردم انتخاب کنند اما روش انتخاب آن روشی تخصصی است و یک عده از افراد متخصص که از سوی مردم به عنوان نماینده انتخاب می‌شوند شهردار را انتخاب می‌کنند و قانونگذار نیز براساس اصول و مبانی صحیحی این کار را کرده بنابراین معتقدیم انتخاب شهردار به شکل دیگر به شوراها لطمه وارد می‌کند. امیدواریم بتوانیم نتایج بررسی‌های خود را به مجلس و هیئت دولت منعکس کنیم تا بدانند نظر شوراها در این‌باره چیست.

اختیارات شوراها افزایش یابد

در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد بنده این است که انتخاب شهردار به شکل کنونی باقی می‌ماند اما ممکن است تعداد اعضای شوراها کاهش یابد.

وی در نشست فوق‌العاده رؤسای شورای استان‌ها و مراکز استان‌ها که به درباره طرح و لایحه انتخاب شهردار بود با اشاره به این‌که هنگام تأسیس شوراها دولت وقت نگران بود که چه خواهد شد، اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید تأسیس شوراها در کشورمان چندین سال به تعویق افتاد در حالی که براساس قانون اساسی سایر نهادهای تعیین شده تأسیس و قانون به اجرا در آمد.

وی افزود: بنده به خاطر دارم که پیش از تشکیل شوراها شهردار تعیین شده به مجلس می‌آمد و می‌گفت ؛فعلا هفت-هشت میلیون به ما بدهید که بتوانیم تهران را اداره کنیم» اما اکنون بودجه‌ای که برای شهر تهران مصوب می‌شود عدد بسیار بزرگ و مهمی است و گاها از بودجه چند وزارتخانه نیز بیش‌تر می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از آن سال‌ها تا به امروز اعتقاد بنده این بوده که باید اختیارات شوراها افزایش یابد و همه مسائل شهر را به عهده این نهاد بگذاریم. حتی آموزش و پرورش، سلامت و امنیت در شهرها را اما به شرطه‌ها و شروطه‌ها.

شوراها نباید وارد کار سیاسی شوند

وی با اشاره به اینکه معتقدیم شوراها نباید وارد کارهای سیاسی شوند، تصریح کرد: همان‌طور که به خاطر دارید در نخستین دوره شورای شهر تهران به حدی بحث‌های سیاسی تند شد که شورای شهر و دولت وقت که از نظر سیاسی با یکدیگر همسو بودند با مشکل مواجه شدند و دولت بالاخره تحمل نکرد و این شورا را منحل کرد اما خوشبختانه هر دوره که پیش می‌رویم رشد یافتگی را کاملاً جدی و محسوس می‌بینیم و شوراها نیز به تکالیف خود آگاه‌تر می‌شوند هر چند که هنوز جای رشد زیادی باقی مانده است.

نباید تن شهردار هر روز بلرزد

باهنر با بیان اینکه به خاطر حضور رسانه‌ها احتیاط می‌کنم چرا که اگر هر حرفی را بزنیم رسانه‌ای می‌شود، گفت: اگر قرار باشد یک شهردار رأی لرزان 16 تایی از 31 نفر را داشته باشد اگر نداند که فردا هم شهردار می‌ماند و یا خیر و اگر به این فکر کند که بخواهد برای شهردار ماندن باید دم چه کسی را ببیند و با چه کسی رفیق شود، او را متزلزل می‌کند و این خطرناک است و باید آن را به گونه‌ای حل کند.

وی در ادامه گفت: این‌که یک عده کارشناس شهردار را انتخاب کنند بسیار درست است اما عزیزانی که مردم برای عضویت در مجلس انتخابشان کرده‌اند که نماینده مجلس یا شورای شهر شده‌اند آیا آن‌ها فقط و فقط با نظر کارشناسی انتخاب شده‌اند یا خیر. ممکن است فردی که نماینده می‌شود تخصص لازم را نداشته باشد. ممکن است بنده سخنران خوبی باشم بنابراین اگر فردی که نماینده مجلس باشد و مدرک فوق دکترای علوم سیاسی داشته باشد کارشناسی شخصی آن به درد اداره مجلس نمی‌خورد.

نایب رئیس مجلس افزود: اشکالی ندارد که در شورای شهر 3 ورزشکار نیز وجود داشته باشد اما آن‌ها کارشناس امور شهری نیستند ولی با این حال باز هم معتقدم که بهترین جایی که می‌تواند شهردار انتخاب کند شورای شهر است.

وی در ادامه گفت: نکته دوم این است که مجلس قانونگذار است و معتقدم باید اختیارات شوراها افزایش یابد اما این نهاد نیز باید آرام آرام نشان دهند که می‌توانند بازوی توانمندی برای حاکمیت باشند. در گذشته بعضاً نگران بوده‌ایم که اگر بخواهیم قوانین شوراها را اصلاح کنیم همین مقدار اختیارات هم از آن‌ها گرفته شود اما به هر ترتیب چه بخواهیم و چه نخواهیم تصویب و اصلاح قوانین شوراها دست مجلس است و رابطه این دو نهاد با یکدیگر مشوقانه و دوستانه باشد اگر قرار باشد بخاطر یک مسئله کوچک تقابلی به وجود بیاید خوب نیست. چرا که این موضوع نیز طی یک الی دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود و نباید این رابطه به خاطر مسائلی که می‌توان آن‌ها را راحت حل کرد شکراب شود.

باهنر با تأکید بر اینکه شکراب شدن رابطه مجلس و شوراها با یکدیگر در امور تأثیرگذار است و کارها به مشکل برمی‌خورد، خاطرنشان کرد: این طرح چندین پیام داشت و امضای 130 نماینده به این معنا نیست که همه پیام‌های آن را قبول دارند برخی‌ها با این بخش از طرح که مربوط به کاهش تعداد اعضای شوراهاست موافق هستند. اما به هر ترتیب تلاش می‌کنیم مسئله انتخاب شهردار مانند گذشته برعهده شوراها باشد. اما نباید شرایط هم به گونه‌ای باشد که شهردار تعیین شده هر روز تنش بلرزد که جواب فلان نماینده را دیر داده و حالا چه خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه دموکراسی به طور حتم حائز اهمیت است اما نباید متزلزل باشد، خاطرنشان کرد: برآورد بنده این است که انتخاب شهردار به شکل کنونی باقی می‌ماند اما ممکن است تعداد اعضای شوراها کاهش یابد.