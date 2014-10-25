کیک بوکسینگ قم 3 مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور را به دست آورد

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم کیک بوکسینگ قم در مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: پیکارهای کیک بوکسینگ قهرمانی کشور امروز شنبه رده های سنی مختلف به انجام رسید و کیک بوکسینگ کاران قمی قم با درخشش و حضور در دیدار نهایی بیشتر اوزان، قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور را به دست آوردند.

وی گفت: نماینده هیئت ورزش‌های رزمی قم در این پیکارها 3 مدال طلا کسب کرد و عنوان نخست علی محمدی در وزن منهای 60 کیلوگرم، محمد محمدی در وزن منهای 70 کیلوگرم و سجاد قربانی در وزن منهای 75 کیلو سبب شد قهرمانی رزمی کاران قمی در این مسابقات میسر شود.

رئیس هیئت ورزش های رزمی قم افزود: نمایندگان قم در 4 وزن دیگر به فینال رسیدند اما به مدال نقره بسنده کردند به طوری که در وزن منهای 55 کیلو، علی قادری، در وزن منهای 65 کیلوگرم عبدالله قره ولی، در وزن منهای 70 کیلوگرم سجاد خورشیدی و در وزن منهای 80 کیلوگرم مهدی شکاری عناوین نایب قهرمانی را از آن خود کردند.

محمد زاده عنوان کرد: ابوالفضل مرادی در وزن منهای 80 کیلو صاحب عنوان سوم و مدال برنز شد و مهدی سلطانی در وزن منهای 70 کیلوگرم رده سنی جوانان نیز بر سکوی سوم ایستاد.

وی بیان کرد: در مجموع مدال‌های رده سنی بزرگسالان، نماینده هیئت ورزش‌های رزمی قم به مقام قهرمانی کشور رسید و تیم‌های کیک بوکسینگ اسلامشهر و زنجان در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم تصریح کرد: در این مسابقات 190 ورزشکار از 15 استان کشور مسابقات خود را به میزبانی زنجان برگزار کردند و بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ورزش‌های رزمی قرار است نفرات برگزیده به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ جهت اعزام به مسابقات بین المللی خلیج فارس فراخوانده شوند.