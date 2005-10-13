عربستان خبرنگاران شبكه الجزيره را ممنوع الورود كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين كميته كه يك سازمان غيردولتي و درسال 2004 تاسيس شده است ، اعلام كرد: سفارت عربستان سعودي در دوحه تصميم قاطعانه اي را درمورد الجزيره اتخاذ كرده به طوري كه آنها تمام افراد و كارمندان شبكه الجزيره را از دريافت ويزا و حتي براي اداي مناسك حج محروم كردند.

براساس اين بيانيه، اين تصميم شامل 1250 نفر مي شود.

كميته دفاع ازخبرنگاران عرب ياد آور شد اين كميته شكوائيه هايي ازخبرنگاران وكارمندان شبكه الجزيره دريافت كرده و تصميم مقامات دولت عربستان را مغاير با تمام قوانين و عرف بين المللي و حقوق بشر و حتي شريعت اسلامي مي داند.

اين كميته غير دولتي هشدار داده است اين موضوع را به كميته دائمي حقوق بشرسازمان ملل متحد ارجاع خواهد داد .

كاردارعربستان سعودي در دوحه با رد اتهامات كميته دفاع از خبرنگاران عليه مقامات اين كشور، اين اتهامات را نادرست خواند.

وي افزود: ما براي اعطاي ويزا به اين گروهها ازجمله خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها يك سلسله تدابيرو اقدامات خاصي در نظر گرفته ايم .

كاردارعربستان سعودي ادامه داد : علت اين است كه ما به برخي افراد منتسب به الجزيره ويزاي ورود داده ايم اما همه كشورها اين حق را دارند بنا به دلايلي برخي اشخاص را در خاك خود راه ندهد.

روابط دوحه و رياض پس از آن رو به تيرگي نهاد كه شبكه خبري الجزيره برنامه اي را اين شبكه پخش كرد كه در آنها از خانواده حاكم سعودي شديدا انتقاد شد كه در پي آن رياض سفير خود را از دوحه فرا خواند و تاكنون سفير را برنگردانده است .

يوسف الشولي معاون رئيس كميته دفاع از خبرنگاران عرب تاكيد كرد اين سازمان در پاريس و ژنو به ثبت رسيده است و هم اكنون 1806 نفر وابسته به آن هستند.