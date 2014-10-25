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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۳۹

آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 94 از 17 آبان/ برگزاری آزمون در بهمن ماه

آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 94 از 17 آبان/ برگزاری آزمون در بهمن ماه

ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94 و بیستمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور منحصرا از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور از روز شنبه 17 آبان ماه آغاز می شود و در روز یکشنبه 25 آبان ماه 93 پایان می پذیرد.

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبان ضرورت دارد که در این مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و برای ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام در این روش به صورت اینترنتی انجام خواهد شد لازم است داوطلبان با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب که پرداخت اینترنتی آنها فعال است ۲۵۰ هزار ريال به عنوان وجه ثبت نام از این طریق بپردازند.

توکلی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پیش بینی شده آزمون در روزهای چهارشنبه ۱۵ و پنجشنبخه ۱۶ و جمعه ۱۷ بهمن ماه ۹۳ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2409191

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