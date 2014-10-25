دو هزار مبلغ به شهرستانهای مختلف فارس اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد ظهر شنبه در نشست خبری فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین(ع)، گفت: با فرارسیدن ایام ماه محرم و صفر طبق برنامه ریزی انجام شده تاکنون حدود دو هزار مبلغ به شهرستانهای مختلف فارس اعزام شده که پیش بینی ما به بیش از دو هزار نفر است.

وی تصریح کرد: این افراد از حوزه های علمیه شیراز، قم، مشهد و اصفهان هستند که در دهه اول محرم و دهه آخر صفر در حوزه های مشخص شده فعالیت می کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ساماندهی مداحان هیئتهای فارس نیز گفت: مرکزی تحت عنوان کانون مداحان استان فارس راه اندازی شده که با انجام انتخابات، شورایی برای پیگیری امور مداحی مشخص می شود.

حجت الاسلام محمودی نژاد افزود: حساسیت زیادی بر روی محتوای مداحی داریم و با توجه به اینکه در برخی از مواقع مشکلاتی ایجاد می شود و طبیعی است که در هر جامعه ای ممکن است چنین مواردی ایجاد شود که قابل کنترل نباشد اما با برنامه ریزی انجام شده در بحث مداحان افراد سرشناس و قدیمی مشخص هستند.

وی یادآور شد: در بحث صدور مجوز شرایطی از جمله داشتن یک مداح تایید شده، روحانی و قاری برای صدور مجوز الزامی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: بیش از 420 پروانه رسمی برای هیئت های عزاداری در شیراز صادر شده و مابقی نیز پروانه موقت در اختیارشان قرار گرفته تا با ایجاد شرایط لازم بتوانند پروانه لازم را دریافت کنند.

حجت الاسلام محمودی نژاد با اشاره به اینکه نظارت کامل بر عملکرد هیئت های عزاداری وجود دارد، گفت: 50 گروه نامحسوس وظیفه بررسی و نظارت بر هیئت ها را بر عهده دارند که گزارشات کامی در این خصوص ارائه می کنند تا آسیب ها و مزیت ها را شناسایی کنند.

وی یادآور شد: از جمله اولویت های ما در شهر شیراز برگزاری عزاداری های گروهی و تجمع است که در سال گذشته روز تاسوعا با حضور بیش از 50 هزار نفر برگزار شد اما در سال جاری برنامه ریزی کامل و جامعی خواهیم داشت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس تاکید کرد: در سال جاری نیز چند مداح برای تجمع عزاداران در نظر گرفته می شود تا هیئت ها در ساعتی مشخص در صحن حرم مطهر شاهچراغ(ع) حاضر شوند.

محمودی نژاد با بیان اینکه شیراز در روزهای مختلف عزادرای گروهی را برپا می کند، گفت: نمی توانیم عزاداری گروهی را مثل برخی از شهرهای کشور برگزار کنیم زیرا سبک و سنت عزاداری در شیراز از گذشته تاکنون به گونه های مختلفی بود و از طرفی عزاداری گروهی و تجمع نه تنها در یک روز مشخص در سال بلکه طی چند نوبت در شیراز برگزار می شود.

سیزدهمین اجلاس پیرغلامان سید الشهدا(ع) بر گزار می شود

در ادامه این نشست رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس نیز گفت: طبق برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده سیزدهمین اجلاس پیر غلامان سید الشهدا(ع) در شیراز برگزار خواهد شد.

مظفر مختاری تصریح کرد: تاکنون 19 کمیته مشخص و فعالیت های اولیه در حال انجام است و در این اجلاسیه هیئت های برتر مشخص خواهد شد که برای نتیجه گیری مناسب هیئت های عزاداری استان فارس باید یک لوح فشرده از فعالیت های خود را به این شورا ارسال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت هیئت های عزاداری استان فارس تاکید کرد: هفت هزار هیئت عزاداری در فارس و 700 هیئت در شیراز فعالیت خود را انجام می دهد که در تمامی آنها افراد قابل اعتماد مشخص و فعالیت می کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اعلام محدودیت زمانی برای حرکت هیئت های مذهبی در شیراز، گفت: برخی از هیئت های شهر شیراز فاصله بسیار زیادی را باید طی کنند تا به حرم مطهر شاهچراغ(ع) برسند بنا بر این نباید برای آنها زمان عزاداری مشخص کرد.

مختاری تاکید کرد: عزاداری برای امام حسین(ع) برگرفته از خود مردم است بنا بر این نمی توان برای آنها ساعت تردد و عزاداری مشخص کرد.

وی افزود: اگر ساعت 23 برای پایان عزاداری مشخص شده مربوط به هیئت های محلی و تکایا است.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس در خصوص استفاده از علم و کتل نیز گفت: برخی از این علامت ها بر گرفته از عاشورا و اعتقادات مردم است که نمی توانیم از حضور آنها در هیئت ها جلوگیری کنیم اما با هماهنگی انجام شده به جای استفاده از شمایل نا مشخص از عکس های شهدا استفاده می شود.

مختاری تصریح کرد: هیئت های عزاداری نیز ملزم هستند که قبل از حرکت قرائت قرآن داشته باشند.