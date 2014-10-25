برگزاری کارگاه "نگاهی به تاریخ طنز در عکاسی" در حوزه هنری شاهرود

سید محمد رضا طبسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای لزوم شناخت هنرمندان واحد هنرهای تجسمی با موضوعات و پروژه های رایج عکاسی در جهان، کارگاه "نگاهی به تاریخ طنز در عکاسی" با حضور هنرمندان واحد هنرهای تجسمی در محل حوزه هنری شاهرود تدریس شد.

وی تصریح کرد: در این کارگاه آثار ۱۰ عکاس مشهور ایران و جهان در این زمینه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و حضور در این کارگاه ها می توانند به نشانی حوزه هنری شاهرود واقع در خیابان امام خمینی(ره)، خیابان فروغی مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۲۳۱۴۱۸ تماس حاصل کنند.