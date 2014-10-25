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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۵۳

طبسی به مهر خبر داد:

برگزاری کارگاه "نگاهی به تاریخ طنز در عکاسی" در حوزه هنری شاهرود

برگزاری کارگاه "نگاهی به تاریخ طنز در عکاسی" در حوزه هنری شاهرود

شاهرود – خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود گفت: کارگاه تخصصی "نگاهی به تاریخ طنز در عکاسی" در این نهاد برگزار شد.

سید محمد رضا طبسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای لزوم شناخت هنرمندان واحد هنرهای تجسمی با موضوعات و پروژه های رایج عکاسی در جهان، کارگاه "نگاهی به تاریخ طنز در عکاسی" با حضور هنرمندان واحد هنرهای تجسمی در محل حوزه هنری شاهرود تدریس شد.  

وی تصریح کرد: در این کارگاه آثار ۱۰ عکاس مشهور ایران و جهان در این زمینه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.  

رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و حضور در این کارگاه ها می توانند به نشانی حوزه هنری شاهرود واقع در خیابان امام خمینی(ره)، خیابان فروغی مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۲۳۱۴۱۸  تماس حاصل کنند.

کد مطلب 2409196

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