محمد نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری چهارمین دوه مسابقات فستیوال هنرهای رزمی اظهار کرد: این مسابقات از امروز رسما در ترکیه شروع می شود. بیش از 1700 ورزشکار از 62 کشور دنیا در این دوره از مسابقات حضور دارند. این یکی از بزرگترین رویدادهای مهم در سطح دنیا خواهد بود.

وی افزود: قرار است در مراسم افتتاحیه نایب رئیس شورای المپیک آسیا، روسای فدراسیون های جهانی و تمام روسای فدراسیون دولتی ترکیه هم حضور داشته باشند. پروتکل همکاری خوبی هم در همین رابطه امضا کرده ایم.

رئیس فدراسیون جهانی فستیوال هنرهای رزمی درباره تعداد شرکت کنندگان ایرانی تاکید کرد: من آمار دقیقی از ایران ندارم ولی فکر می کنم حدود 120 نفر در این مسابقات از ایران حضور یابند.

نوحی درباره اینکه آیا حضور نمایندگان کشورهای مختلف ثبت نامی یا انتخابی است، اظهار کرد: ما به عنوان فدراسیون جهانی فقط به نمایندگان توجه داریم و به کشورهای مختلف در اعزام ورزشکارانشان اعتماد داریم. ما در جزئیات فدراسیون ها دخالت نمی کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل مخالفت فدراسیون ملی ایران و وزارت ورزش با اعزام ورزشکاران ایرانی به این فستیوال، گفت: من 10 سال رئیس فدراسیون ایران بودم. نایب رئیس جهانی رشته های دیگر هم بوده ام ولی برخوردی که در وزارت ورزش با من انجام شد را هیچ جای دنیا ندیدم.

نوحی ادامه داد: به من گفتند که وزارت ورزش نمی خواهد من به عنوان رئیس فدراسیون ایران باشم و مرا برداشتند. با اینکه مرا از سمتم عزل کردند و حتی می توانستم شکایت کنم ولی تمکین کردم و به خاطر مصالح ایران شکایت نکردم.

وی تصریح کرد: وزیر ورزش 10 ماه به من می گفت استعفا بده و اگر این کار را نکنی، از تو شکایت می کنم. او دست به کار شد و مرا عزل کرد. بعد از این اتفاق زمانی که مادر وزیر از دنیا رفت، به مجلس ترحیم وی رفتم و به او تسلیت گفتم ولی بعد از سه چهار ماه از این قضیه به فدراسیون ایران گفتند که هیچ تیمی از ایران نباید به این مسابقات اعزام شود.

نوحی یادآور شد: به صورت نقل قول از وزیر در یک محفل هم شنیدم که حالا که اینها (من) نیستم ببینم می توانند فستیوال برگزار کنند یا خیر. این در حالی است که وزارت ورزش ترکیه هم رسما مجوز داده است و استانداری این کشور هم شورای تامین مسابقات را پوشش داده است.

وی تاکید کرد: من به وزیر ورزش گفتم این فستیوال در دنیا جا افتاده است پس چرا کنارش قرار نمی گیرید؟ چرا می خواهید مرا حذف کنید؟ مرا همه جوره زدند. 10 ما ه مدام به من می گفتند استعفا بده و اگر استعفا ندهی از تو شکایت می کنیم.

نوحی ادامه داد: وزیر در چشم خودم نگاه کرد و گفت اگر استعفا ندهی از تو شکایت می کنیم؟ حالا چرا بی خیال ما نمی شوید؟ این همه کشور و آدم با یک نامه من به این مسابقات آمده است در حالی که ما اسپانسر هم نداریم. ما با بدبختی این مسابقات را برگزار می کنیم ولی شما دستور می دهید که هیچ تیمی از ایران به فستیوال نیاید و هر کسی به این فستیوال برود، از نظر شما ابطال می شود. مگر جنگ جهانی است؟

رئیس فدراسیون فستیوال هنرهای رزمی، تاکید کرد: آقای وزیر! شما همه را زیر پایتان له می کنید. من به یک کشور غریب آمده ام و مسابقات را برگزار می کنم.در حالی که سه دوره گذشته در ایران برگزار شد و حتی یک ریال هم به ما ندادند.

نوحی تصریح کرد: می گفتند چون من نزدیک به محمود احمدی نژاد بودم مرا برداشتند در حالی که من احمدی نژاد را مثل همه روسای جمهور ایران دوست داشتم. من نه کارمند جایی بودم ونه از کسی حقوق گرفته ام. الان هم دنبال پست نیستم و امروز هم اگر وزیر دو دستی به من پستی را تقدیم کند، آنرا قبول نمی کنم. تا زمانی که گودرزی در ورزش هست، در ورزش هیچ کاری را قبول نمی کنم.

وی یادآور شد: در ورزش ایران هر فردی که سرش به تنش بیارزد با وزارت درگیر است. آنها در فوتبال علی دایی را هم زدند. با علی پروین هم به مشکل خوردند.

رئیس فدراسیون فستیوال هنرهای رزمی درپایان با بیان اینکه تاکنون برای برگزاری چهارمین فستیوال هنرهای رزمی حدود 3 میلیارد تومان هزینه کرده و یک ریال هم از کسی نگرفته است، با تشکر از حسین هدایتی گفت: حسین هدایتی بخشی از هزینه مسابقات را تقبل کرده است و بخشی از پول را از وی قرض گرفته ایم. او هم معتقد است تا زمانی که این وضعیت بر ورزش حاکم است پول خرج نمی کند ولی در این مورد چون دست ما خالی نباشد و به عنوان کشور ایران در کشور غریب به مشکل نخوریم، به ما لطف کرد.