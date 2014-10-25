درخواست باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ برای جذب نفرات بیشتر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در این باره عنوان کرد: ما در لیگ قهرمانان آسیا حضور داریم و این موضوع باعث شده تا به فکر تقویت تیم خود باشیم تا بتوانیم در این عرصه بین‌المللی نتایج خوبی را برای خود رقم بزنیم و از اعتبار فوتبال باشگاهی ایران دفاع کنیم.

وی افزود: درخواست رسمی خود را به سازمان لیگ ارایه دادیم و امیدواریم که سازمان لیگ به ما کمک کنند تا برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا نیروهای بیشتر داخلی و خارجی را جذب کنیم چرا که لیگ قهرمانان آسیا هم جنبه ملی را دارد.

وی تاکید کرد: برای فولاد و دیگر تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا هم شرایط همینطور است. ما در تلاش هستیم حتی یار کمکی هم در اختیار بگیریم و فکر می‌کنم که سازمان لیگ موافقت کرده است. امیدوارم که این شانس را به ما بدهند تا تیم خود را به خوبی تقویت کنیم.