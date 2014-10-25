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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۲۱

درخشان خبر داد؛

درخواست باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ برای جذب نفرات بیشتر

درخواست باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ برای جذب نفرات بیشتر

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از درخواست رسمی این باشگاه به سازمان لیگ برای جذب تعداد نفرات بیشتر از سهمیه در نیم فصل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در این باره عنوان کرد: ما در لیگ قهرمانان آسیا حضور داریم و این موضوع باعث شده تا به فکر تقویت تیم خود باشیم تا بتوانیم در این عرصه بین‌المللی نتایج خوبی را برای خود رقم بزنیم و از اعتبار فوتبال باشگاهی ایران دفاع کنیم.

وی افزود: درخواست رسمی خود را به سازمان لیگ ارایه دادیم و امیدواریم که سازمان لیگ به ما کمک کنند تا برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا نیروهای بیشتر داخلی و خارجی را جذب کنیم چرا که لیگ قهرمانان آسیا هم جنبه ملی را دارد.

وی تاکید کرد: برای فولاد و دیگر تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا هم شرایط همینطور است. ما در تلاش هستیم حتی یار کمکی هم در اختیار بگیریم و فکر می‌کنم که سازمان لیگ موافقت کرده است. امیدوارم که این شانس را به ما بدهند تا تیم خود را به خوبی تقویت کنیم.

 

کد مطلب 2409198

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