خبرگزاری «ایسنا» نوشت: دکتر «یحیی پاسدار» با بیان اینکه میل به کشیدن سیگار در افراد سیگاری با مصرف هر نوع غذای دلچسب افزایش می‌یابد، اظهار کرد: به طور مشخص نمی‌توان گفت که کدام مواد غذایی میل افراد سیگاری برای کشیدن سیگار را افزایش می‌دهد، زیرا افراد سیگاری بعد از مصرف هر ماده غذایی دلچسب از جمله چای میل به کشیدن سیگار دارند.

وی با بیان اینکه سیگار حالت اکسیداتیو داشته و ریسک ابتلا به سرطان‌ها و بیماری‌های قلبی - عروقی را افزایش می‌دهد، توصیه کرد: سیگاری‌ها بیشتر از میوه و سبزیجاتی که حاوی منابع ویتامین C است در برنامه غذایی خود استفاده کنند.

پاسدار در همین راستا میوه‌هایی مانند پرتقال، سیب، انگور، گلابی، توت فرنگی و کیوی را پیشنهاد کرد و افزود: این میوه‌ها به دلیل داشتن ویتامین C که نوعی آنتی اکسیدان محسوب می‌شود، می‌توانند نقش موثری در کاهش عوارض سیگار داشته باشند.

این متخصص تغذیه در خصوص مصرف چربی در افراد سیگاری هشدار داد و اظهار کرد: چربی در کنار سیگار ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

وی افزود: در این راستا ابتدا توصیه به ترک سیگار است و پس از آن نیز افراد سیگاری باید حتی‌المقدور از مصرف غذاهای سرخ شده و نیز غذاهای چرب که حاوی اسید چرب ترانس بالا هستند، خودداری کنند. سیگاری‌ها بهتر است بیشتر غذاهای خود را به شکل کباب پز، بخارپز یا آب پز استفاده کنند.