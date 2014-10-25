محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی، جمعیت هلال احمر استان اقدام به اجرای برنامه هایی در حوزه جوانان، داوطلبان و امداد می‌کند.

وی گفت: معاونت امداد و نجات هلال احمر قم همچون سالهای گذشته اقدام به برپایی پستهای امدادی جهت پوشش امدادی که با همکاری 230 نفر پزشک، پرستار و امدادگر خواهر و برادر به مدت 10 شب در پنج هیئت بزرگ استان قم کرده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم عنوان کرد: طبق هماهنگی‌هایی که با آستان مقدس حضرت معصومه(ص) صورت گرفته، جمعیت هلال احمر با استقرار یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، هشت دستگاه آمبولانس، سه دستگاه خودروی نجات، پنج دستگاه موتورلانس و حضور 85 نفر پزشک، پرستار و امدادگر، پوشش امدادی روز تاسوعا و عاشورای حسینی را در حرم کریمه اهل بیت(س) انجام خواهد داد.

وی گفت: دسته عزاداری جمعیت هلال احمر با حضور جوانان، امدادگران و داوطلبان عاشورایی در روز هفتم محرم حرکت می‌کنند و همه ساله هیئت عزاداری حضرت علی اکبر(ع) در روز هفتم محرم اقدام به برپایی این حرکت پر شکوه می‌کند.

گلفشان ادامه داد: با همکاری داوطلبان جمعیت هلال احمر، ایستگاه صلواتی در ساختمان ستادی جمعیت هلال احمر در حاشیه این دسته عزاداری برپا می‌شود.