مردم قوی ترین پدافند غیرعامل در کشور هستند

به گزارش خبرنگارمهر، قاسم غریب آبادی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته پدافند غیر عامل اظهار کرد: مهم ترین نقش مردم در پدافند غیر عامل حضور آن ها در همه صحنه ها است چون دشمن ترس فراوانی از حضور مردم و حمایت مردم از نظام دارد.

وی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر این که خدمات صادقانه به مردم نباید فراموش شود، گفت: هنوز فشارهای وارده بر مردم علی رغم تلاش دولتمردان زیاد است ولی احساس خدمت برای مردم بسیار مهم است و این که بدانند دولت مردان تمام تلاش خود را برای خدمت صادقانه به آن ها انجام می دهند و همین خدمت صادقانه سبب می شود که مردم پشتیبان نظام باشند.

غریب آبادی با بیان این که سوم تا هشتم آبان ماه به نام هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده است، گفت: در اصطلاح نظامی دو تعریف داریم که یکی آفند و دیگری پدافند است و در پدافند عامل از تجهیزات نظامی استفاده می شود و نفرات خاص و تجهیزات خاص خود را می طلبد.

وی افزود: ولی در پدافند غیر عامل این گونه نیست و معنای پدافند غیر عامل حمله بدون سلاح است که سرزمین خاصی را نمی خواهد و در تمام نقاط کشور می تواند اجرا شود و تجهیزات به خصوصی هم نمی خواهد.

مدیر کل پدافند غیر عامل استان در ادامه تصریح کرد: ما در کشور باید در راستای پروژه ها و تاسیسات خصوصا زیربنایی مصون سازی کنیم تا محافظت خوبی از این تاسیسات صورت گیرد.

پدافند غیرعامل، مصونیت بخشی با عزم ملی و مدیریت جهادی

وی با بیان این که پدافند غیر عامل در تاسیسات هسته ای ایران به خوبی رعایت شده است گفت: این پدافند به خوبی در این تاسیسات انجام شده است و حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران امکان پذیر نیست.

غریب آباید تصریح کرد: شعار هفته پدافند غیرعامل" پدافند غیرعامل، مصونیت بخشی با عزم ملی و مدیریت جهادی است " و تولید و ترویج علم پدافند غیرعامل، سلامت انسان و محیط زیست، محور پایداری ملی و پدافند غیرعامل، استاندارد سازی مقاوم سازی و خوداتکایی و پدافند غیرعامل، گفتمان سازی و نهادینه سازی پدافند غیرعامل، کاهش آسیب پذیری افزایش توانمندی در فضای سایبری و پدافند غیرعامل، بسیج مشارکت مردمی محور تحقق پدافند غیر عامل و منابع ملی سرمایه پایدار و پدافند غیر عامل روز شمار این هفته است که متناسب با هر روز برنامه های مختلفی در آن اجرا می شود.