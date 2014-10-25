به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسینی بوشهری در این حکم با اشاره به جایگاه و قدمت حوزه علمیه تهران و حضور علما و فضلای گرانقدر در این استان، از مدیر جدید خواسته‌ است تا براساس مقررات و شرح وظایف مدیران حوزه های استانی و بهره‌مندی از نظرات علمای منطقه، در راستای تحقق اهداف سلف صالح و مصالح عالی حوزه، از تمامی ظرفیت ها و فرصت های موجود استفاده کرده و نسبت به رشد و گسترش فرهنگ غنی تشیع، با رعایت ضوابط و مقررات و ماموریت‌های محوله اقدام کند.

برپایه این گزارش، اجرای مصوبات شورای عالی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و شورای حوزه علمیه استان، ابلاغ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغی از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و مصوبات شورای استان، پیشنهاد معاونین حوزه علمیه استان به شورای استانی و معونت های ستادی حوزه، تایید و صدور حکم مدیران واحد‌های آموزشی، پژوهشی و مراکز حوزوی وابسته و نیز تعیین مدیران واحد‌های تابعه مدیریت علمیه استان و نظارت بر عملکرد آنها بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب از جمله ماموریت‌های مدیر جدید حوزه علمیه استان تهران به شمار می‌رود.

همچنین برقراری ارتباط موثر با مدیریت‌های مرتبط در استان در چارچوب مصوبات، امضای مدارک تحصیلی طلاب که صدور آنها طبق آیین‌نامه‌های مصوب در اختیار مدیریت حوزه علمیه استان قرار دارد و ارائه گزارش عملکرد به شورای استانی و مرکز مدیریت ‌حوزه‌های علمیه از دیگر وظایف ابلاغی به حجت الاسلام والمسلمین غفوری است.

از سوابق اجرایی مدیر جدید حوزه علمیه استان تهران می توان به معاونت آمار و بررسی حوزه های علمیه کشور، مدیر کلی امور اساتید معاونت آموزش حوزه، مدیریت حوزه علمیه چهار محال و بختیاری و امامت جمعه شهرستان‌های اسلام آباد غرب، آران و بیدگل، تنکابن، دلیجان و شهر پردیسان قم اشاره کرد.