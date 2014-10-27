دلایل 3 شغله شدن در ایران/ هر شاغل 3.7 نفر را تحت پوشش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش پرند گفت: یکی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مهارت و اشتغال را به یکدیگر متصل می کند، آموزش محصول محور است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان داشت: مطالعات جهانی نشان می دهد هر یک دلار سرمایه گذاری در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای 15 دلار ارزش افزوده به دنبال دارد.

پرند افزود: آموزش یاد شده با محوریت کارآفرینان پیش می رود و مهارت جویان پس از طی دوره آموزشی می توانند به اشتغال دست یابند.

وی در خصوص وضعیت بیکاری در جامعه بیان داشت: برای توسعه اشتغال باید به رشد 7 تا 8 درصدی برسیم که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت تدبیر و امید در حال خروج از این وضعیت نامطلوب هستیم.

این مقام مسئول در وزارت کار اظهار امیدواری کرد با بهبود تعاملات بین المللی، روند خروج از رکود در اقتصاد کشور تسريع یابد. پرند درباره بخش تعاون گفت: بخش تعاون از جمله بخش هایی است که می توان از طریق آن اشتغال در کشور را به نحو شایسته ای گسترش داد.

وی همچنین از برنامه ای برای ارتقاي مهارت فارغ التحصیلان دانشگاهی خبر داد و افزود: با اجرای این طرح، دانش آموختگان می توانند خود را برای حضور در بازار کار آماده کنند.

معاون وزیر کار با اشاره به وضعیت فعلی اشتغال در کشور گفت: هم اکنون به ازای هر نفر شاغل 3.7 نفر مورد حمایت قرار می گیرند، در حالی که این میزان در کشورهای توسعه یافته یک فر به ازای 2 نفر است.

پرند ادامه داد: با توجه به شاخص یاد شده در ایران، بسیاری از شاغلان مجبور می شوند که دو تا سه شغل را انجام دهند که این امر موجب کاهش بهره وری خواهد شد.

وی بیان داشت: در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود معاونت توسعه اشتغال و تعاون و ديگر ظرفيت هاي اين مجموعه مي توانيم با تجمیع این نهادها در راستای ایجاد اشتغال ایفای نقش کنیم.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه وزارتخانه برخی از طرح ها که منجر به اشتغال می شود را به طور جدی پیگیری می کند افزود: از جمله این طرح ها در تولید فرش، کفش های چرمی و زیور آلات مهره ای و صنایع غذایی است.

پرند بیان داشت: با اجرای طرح محصول محور از توانمندی افراد در جهت تولید و اشتغال بهتر می توان بهره مند شد.

وی ادامه داد: پیش تر وامی برای اشتغال به افراد داده می شد و در صورتی که فرد محصولی را هم تولید می کرد نمی توانست آن را به بازار عرضه کند، اما در طرح محصول محور فرد به موضوع تولید می اندیشد و در چرخه ای که قرار می گیرد بسیاری از نیازهای تولید توسط کارآفرینان هدایت می شود.

معاون وزیر کار مراحل قبل از تولید را تهیه مواد اولیه، تسهیلات بانکی، آموزش مهارت و آموزش های نرم عنوان کرد و بیان داشت: در مرحله تولید کیفیت کنترل انجام می شود و مراحل پس از تولید، بازاریابی، بازار سازی، برندسازی، بسته بندی و فروش است.

این مقام مسئول در وزارت کار اظهارداشت: در این طرح تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد تقویت حلقه های پیشین و پسین تولید مورد توجه قرار می گیرد. وی با اشاره به موضوع بسته بندی بیان داشت: هم اکنون در حال خوشه سازی در حوزه بسته بندی هستیم، زیرا این بخش از تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پرند یادآور شد: مهم ترین موضوع برای تولید کنندگان باید خودباوری و اعتماد به نفس باشد زیرا در این صورت می توانیم به موفقیت برسیم. وی بر نقش کارآفرینان، سرمایه گذاران، سازمان های مردم نهاد، تعاونی ها و نخبگان در اجرای طرح های محصول محور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در آینده اقتصاد جهان تغییرات فناوری نقش مهمی ایفا می کند بیان داشت: به طوری که تکنولوژی در سال های آتی جایگزین منابعی نظیر نفت و گاز می شود.

معاون وزیر کار تصریح کرد: در اجرای طرح یاد شده از فناوری های نوین که توسط متخصصان داخلی ساخته می شود می توان بهره گیری کرد.

پرند اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی، فعالیت در حوزه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نظیر دیگر طرح ها در زمیه فرش، تابلو فرش، پوشاک و صنایع غذایی برنامه ریزی به خوبی پیش برود.